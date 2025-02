Carnaval em São Paulo: Confira o roteiro de bloquinhos e bares da cidade

Com a chegada do Carnaval, São Paulo se transforma em um verdadeiro caldeirão de alegria, ritmos contagiantes e uma variedade de bloquinhos que prometem animar os foliões. A cidade, conhecida por sua diversidade cultural, oferece opções que vão desde os tradicionais blocos de rua até eventos que misturam música, arte e gastronomia. Por isso, convidamos você a explorar um roteiro que conecta os agitos dos bloquinhos com os bares e restaurantes da região, proporcionando uma experiência completa para aqueles que querem aproveitar a folia em grande estilo.

Centro

O centro de São Paulo, região mais tradicional e com pontos históricos da cidade, é marcado por seus blocos de rua durante a folia de carnaval. A festividade já começou no dia 22 de fevereiro e termina só dia 09 de Março com o clássico bloco “Pipoca da Rainha com Daniela Mercury”.

Para aqueles que querem curtir os blocos mas não abrem mão de uma boa gastronomia, o centro tem ótimas opções:



O Bar Brahma, localizado no histórico cruzamento da São João com a Ipiranga, é um ótimo ponto de encontro para esse Carnaval. Além de sua programação normal, o bar apresenta o Esquenta Carnaval Camarote Bar Brahma, que acontece nos quatro sábados de fevereiro com apresentações de escolas de samba paulistanas e cariocas. No dia 3 de fevereiro, o público poderá curtir Barroca Zona Sul; no dia 10, Nenê da Vila Matilde; no dia 17, Vila Isabel (RJ); e, no dia 24, Nenê da Vila Matilde novamente, todas das 16h às 16h45 no Salão Principal. Para completar a folia, as tardes de sábado ganham o sabor da tradicional feijoada ao som de samba ao vivo, tornando a experiência ainda mais especial. Outra pedida é o clássico Bolinho de Carne Seca (R$21), que combina perfeitamente com o Chopp Brahma.

Telefone: (11) 4745-8186

WhatsApp: (11) 94745-8186

Endereço: Av São João, 677 – Centro SP



O Bar Orfeu, localizado no térreo do Edifício Vila Normanda, ao lado do Copan, com ambiente leve, descolado e regado a muita brasilidade também é uma ótima opção para quem quer curtir o carnaval longe da muvuca e perto de muita comida boa e drinks autorais refrescantes. Entre os petiscos, destaque para o Croquete de carne seca com abóbora (R$48), acompanhado de molho de tomate picante.

Av Ipiranga, 318, bloco A – São Paulo/ SP

Segunda a quarta das 12h às 00h | quinta e domingo das 12h às 01h | sexta e sábado das 12h às 02h

No coração do Centro Histórico de São Paulo, o Bar Léo é um clássico que combina tradição, boa música e uma seleção impecável de drinks e petiscos. Durante o Carnaval, é o refúgio ideal para quem deseja uma pausa da folia com o famoso “Chopp Léo”, conhecido por seu colarinho cremoso e temperatura perfeita. Para harmonizar, o bar oferece opções como o Joelho de Porco (R$85), acompanhado de mostarda escura e chucrute, que são sucesso entre os frequentadores. Próximo aos principais bloquinhos da região, o Bar Léo é um ponto obrigatório no roteiro dos foliões que valorizam boa gastronomia e hospitalidade.

Rua Aurora, 100 – Centro SP

Funcionamento: Segunda a quinta – 11h às 20h | Sexta – 11h às 21h | Sábado – 10h às 17h



O Café Girondino é um clássico no Centro de São Paulo e uma excelente escolha para um Carnaval com mais conforto e charme. Seja para um café reforçado antes de cair na folia ou um brunch especial após os bloquinhos, o Girondino oferece pratos e porções que agradam a todos os paladares. Entre os destaques, o Filé Giro (R$89), Bife ancho grelhado com molho poivre com um toque de café, acompanha

batata frita é uma opção deliciosa para recarregar as energias. Sua localização estratégica, no coração da cidade, o torna um ponto de encontro perfeito para foliões que desejam combinar tradição, história e boa gastronomia.

Rua Boa Vista, 365 – Centro SP

Funcionamento: Segunda a sábado – 7h às 19h | Domingo – 8h às 16h

Zona Oeste

A Zona Oeste de São Paulo é marcada por seus blocos de carnaval mais populares, desde a Av. Paulista até a badalada Vila Madalena – com início dos bloquinhos a partir do dia 14 de fevereiro, é uma das principais regiões para os foliões que querem pular bastante o carnaval.





Já o Riviera Bar, com localização privilegiada no coração de São Paulo, no bairro da Consolação, é ícone do entretenimento, e não ficaria de fora do roteiro de carnaval. A casa que nunca dorme é ideal para ser ponto de encontro, esquenta ou after dos bloquinhos, aberta 24h o Riviera está pronto pra te receber neste carnaval a hora que for. Entre os petiscos, destaque para a Coxinha da Asa ao Molho Picante (R$49) e a Besteirinha à Milanesa (R$67), perfeitas para compartilhar.

Endereço: Avenida Paulista, 2.584

WhatsApp: +55 (11) 94746-1951

Horário de funcionamento: 24 horas

Já o Jacaré Grill, localizado na Vila Madalena, próximo à rota dos bloquinhos, é o destino ideal para encerrar a folia em grande estilo. Durante o Carnaval, o bar preparou uma programação especial que promete animar os foliões: no dia 15/02, às 16h30, acontece o Grito de Carnaval com “Natany e Banda”; no dia 22/02, às 16h30, será o Esquenta de Carnaval com o grupo “Pagode Pra Geral”; e no dia 01/03, às 19h30, o bar recebe a Festa de Carnaval do Jacaré com a “Banda Gandayá”. Com um cardápio completo de brasa, como a Costelinha de porco (R$65), drinques e o clássico chopp (R$13,90), além de uma carta de coquetéis autorais, o Jacaré Grill é a pedida certa para aproveitar a temporada de carnaval com conforto, sabor e boa música.

Rua Harmonia, 305 – Vila Madalena

Segunda e terça – 11h30 às 17h | quarta e quinta- 11h30 às 23h | sexta e sábado – 11h30 às 00h | domingo – 11h30 às 19h

Telefone e WhatsApp (11) 94745-8186″

Ainda na região da Vila Madalena, os bares do Grupo Salve Jorge: Ômadá, Posto 6 e Salve Jorge, são ótimas opções para quem quer fazer aquele esquenta para iniciar a folia ou então descansar e reabastecer as energias para o próximo bloquinho.

Com um cardápio variado, todas as casas possuem ótimas opções de petiscos como as Iscas de galeto empanadas com Corn Flakes, acompanha creme de alho da casa do Salve Jorge (R$65), a Costela no bafo desfiada do Posto 6, puxada na manteiga com cebolas caramelizadas, acompanha mandioca cremosa e pães (R$64,80) ou as Iscas de Mignon ao molho madeira, servido com creme de alho e acompanhado de vinagrete, farofa e chimichurri do Ômadá (R$72).

Outro destaque são as caipirinhas autorais das casas, como a Capadócia do Salve Jorge, feita com caju, lichia, abacaxi, açúcar e acompanha sorvete de abacaxi (a partir de R$38) a Ipanema do Posto 6, com kiwi, hortelã, açúcar e acompanha sorvete de limão (a partir de R$36) ou a Bem-querer do Ômadá, feita com frutas vermelhas, limão e açúcar (a partir de R$36).

As casas ainda contam com um ambiente descontraído, perfeito para o carnaval.

Rua Aspicuelta, 544 – Vila Madalena |Terça, Quarta e Quinta: 17 – 01h | Sexta: 17 – 02h | Sábado e Feriado: 12 – 02h | Domingo: 12 – 01h

WhatsApp / Tel: (11) 98835-9084 (Vila Madalena)

Rua Aspicuelta, 644 – Vila Madalena

Terça a Sexta: 16 – 02h | Sábado e Feriado: 12 – 02h | Domingo: 12 – 01h

Telefone e WhatsApp (11) 97690-2637



Rua Mourato Coelho, 1084 – Vila Madalena

Horário de funcionamento: Terça a sexta-feira: 17h à 1h; Sábados, domingos e feriados: 12h à 1h

Telefone: (11) 3812-4342

Na Vila Madalena, o Cão Véio é o destino perfeito para quem quer curtir o Carnaval em um ambiente descontraído, com boa música e uma gastronomia robusta assinada pelo chef Henrique Fogaça. Localizado próximo à rota dos bloquinhos, o gastropub é ideal para recarregar as energias após a folia, com pratos marcantes como o “Fila Brasileiro” (R$97), um filé mignon empanado na farinha panko, recheado com queijo muçarela e gorgonzola, acompanhado de molho de tomate picante e pão tostado. Para quem prefere uma opção mais leve, a “Primavera” (R$38), sobremesa feita com sorbet de manga, frutas tropicais e suspiro, é a escolha ideal para refrescar, além de uma carta de cervejas artesanais que agradam diferentes paladares. Seja para um almoço antes do bloco ou um happy hour com os amigos, o Cão Véio garante uma experiência única neste Carnaval.

Rua Girassol, 396 – Vila Madalena

Funcionamento: Segunda a sábado – 18h às 00h | Domingo – Fechado

ZONA NORTE

A zona norte de SP também terá blocos de rua no carnaval de 2025, nos bairros do Tremembé, Tucuruvi e Santana. A festa começou dia 15 de fevereiro e só termina no dia 09 de Março. Para aqueles que procuram um bom lugar para recarregar as energias, a sugestão é:

Na Zona Norte de São Paulo, o Grupo Salt se destaca como uma opção completa para recarregar as energias antes, durante ou depois dos blocos de rua que agitam bairros como Santana, Tucuruvi e Tremembé. Com quatro espaços únicos, o grupo combina boa gastronomia, drinks autorais e experiências ao ar livre, proporcionando momentos especiais para os foliões.

No Salt Burger n’ Bar, os hambúrgueres artesanais são a pedida ideal para um almoço reforçado ou happy hour animado, como o Salt Burger (R$43), com pão brioche, blend artesanal de carne, queijo gouda, bacon caramelizado e maionese de mostarda fermentada. No Salt ZN Pizza Bar, as pizzas de longa fermentação, como a Margherita Napolitana (R$64), e os drinks autorais são perfeitos para compartilhar momentos com amigos. Já na Salt Bakery, pães artesanais, doces e bebidas oferecem um respiro para quem procura algo mais leve entre um bloco e outro.

Para quem deseja uma experiência diferenciada e ao ar livre, o Salt Beach Club é o lugar certo. Com quadras de areia para esportes como beach tennis e futevôlei, além de um rooftop exclusivo para eventos, o espaço combina diversão, descontração e ótimos petiscos para curtir o Carnaval em grande estilo.

Rua Augusto Tolle, 135, São Paulo, Brazil

Funcionamento: Ter a Quin: 18h às 23h. Sex e Sáb: 18h até 00h. Domingo: 18h às 23h

Ifood: app Salt ZN, iFood e Rappi

End: R. Augusto Tolle 175

Funcionamento: Ter à Qui 18h às 23h. Sex 12h às 15h e das 18h até 00h. Sáb 12h até 00h. Dom 12h às 23h

Delivery: iFood

Rua Francisca Julia, 680 – Santana, São Paulo/SP

De segunda a domingo, das 8h às 20h

Unidade Santana/SP: Rua Manuel de Soveral, 100, São Paulo, Brazil

Unidade Cantareira/SP: Av. Nova Cantareira, 3784

ZONA LESTE

Outro local que será marcado pelos blocos de rua neste carnaval é a zona leste, teremos bloquinhos em diversas regiões como Aricanduva, São Miguel, São Mateus, Mooca, Tatuapé, etc.

Pensa em ir para algum deles e não quer ir de estômago vazio? Então a ZL é o melhor lugar para almoçar antes de se jogar na folia, confira:



No coração da Mooca, está o Marinna Gastronomia, comandado pelo chef Thiago Piazza, a casa aposta em receitas autorais e que vão da terra ao mar. Para aproveitar a folia, aposte no Ribeye cap de wagyu grelhado com alho com mix de batatas (R$129) e de sobremesa uma deliciosa torta de mousse de chocolate com frutas vermelhas (R$38).



Endereço: Rua Guaimbé, 439 – Mooca – São Paulo – SP

Telefone: (11) 98302-3227