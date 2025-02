Bloco do Zé Pereira anima passageiros no Terminal Jabaquara com marchinhas e folia

Para começar a folia nesta época de Carnaval tão querida pelos foliões, neste sábado (22), o Bloco do Zé Pereira da ACM-CDC – Centro de Desenvolvimento Comunitário Leide das Neves animará os passageiros do Terminal Metropolitano Jabaquara da EMTU. O evento é uma parceria entre a Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM), a EMTU e o Bloco do Zé Pereira.

Das 17h às 17h30, os passageiros poderão curtir muitas marchinhas antigas, confete e serpentina, tudo isso regado ao famoso Caldinho das Pereirinha. Com muita animação, crianças, jovens e adultos poderão curtir o bloquinho, que entrará no terminal pela Rua Nelson Fernandes até chegar à Plataforma A.

O Bloco do Zé Pereira desfila pelas ruas do Jabaquara desde 2006. É um projeto de extensão cultural formado por foliões da comunidade local e outros bairros da região. A unidade Leide das Neves é um dos pontos de atendimento social da ACM/YMCA São Paulo, que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, oferecendo atividades esportivas, recreativas, culturais, sociais e de lazer, gratuitamente.

A unidade contribui para o desenvolvimento integral da garotada e ajuda a Instituição a fortalecer pessoas, famílias e comunidades.

Bilhetes

Para viajar, os passageiros podem comprar seu bilhete digital QR CODE para uso nos trilhos via WhatsApp no 11 3888-2200, aplicativo TOP – disponível para download nas plataformas Google Play ou Apple Store, ATMs distribuídas por todas as estações do Metrô e da CPTM e em mais de 8 mil pontos de venda na capital e região metropolitana. Nestes pontos, a compra pode ser realizada com cédulas. Todos os processos são simples e rápidos, mesmo para quem não tem familiaridade com as novas tecnologias. A lista completa dos pontos de venda está disponível para consulta no site oficial.

Bikes

Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas no Metrô e na CPTM em qualquer horário. As bicicletas devem ser de tamanho convencional e, caso sejam elétricas, de dimensões semelhantes às das convencionais. Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.

Secretaria dos Transportes Metropolitanos

A STM tem como missão a formulação de políticas públicas que assegurem a mobilidade urbana integrada, segura, acessível e sustentável para concretização do direito social do acesso ao transporte. A Pasta é referência no planejamento e na gestão do transporte metropolitano de passageiros, que, diariamente, transporta cerca de 8,5 milhões de pessoas, na média dos dias úteis. Vinculadas à STM, estão a CPTM, EMTU e o Metrô, além da Estrada de Ferro Campos do Jordão, no interior do Estado.