Terminal de Diadema terá ação de segurança no trânsito

O Terminal Piraporinha, localizado em Diadema, na região do ABC, recebe nesta quinta-feira (22) uma ação de educação no trânsito com a participação do grupo Cia. Sopa de Comédia. Essa parceria da EMTU com a Prefeitura de Diadema tem como objetivo conscientizar a população sobre o comportamento adequado para evitar situações perigosas no dia a dia de pedestres e motoristas, além de orientar sobre os cuidados com o meio ambiente em relação à mobilidade.

Uma minicidade de blocos de montar poderá ser vista no terminal, simulando situações capazes de causar acidentes. Os passageiros posicionam as peças de maneira correta e recebem orientações dos atores sobre segurança no trânsito.

Em relatório publicado em 2022, a Organização Mundial da Saúde (OMS) constatou que o Brasil é o terceiro país do mundo com mais mortes no trânsito, só atrás de Índia e China. Em média, por ano, morrem 1,3 milhão de pessoas – oitava maior causa de óbitos em nosso território. “São números que ressaltam a importância de ações como esta que a EMTU e Prefeitura de Diadema têm realizado”, enfatiza Paulo Reis, gerente de Marketing Institucional da EMTU.

Cia Sopa de Comédia

A Cia Sopa de Comédia foi criada em 2009 em São Bernardo do Campo e, no início, realizava contações de histórias em estabelecimentos de ensino. Mais tarde, ampliou sua atuação em diversos ambientes, conscientizando sobre temas do cotidiano sempre com uma linguagem teatral bem humorada.

Evento – Segurança no Trânsito

22 de fevereiro (das 9h às 11h e das 13h30 às 15h30)

Local e endereço: Terminal Piraporinha – Av. Piraporinha, 1.956, Piraporinha, Diadema/SP