Terminais Diadema e Piraporinha recebem ações de segurança no trânsito

Nas próximas quinta e sexta-feira, 30 e 31 de janeiro, os terminais metropolitanos Piraporinha e Diadema serão palcos de eventos que procuram educar e orientar a população para o trânsito com muito bom humor. A parceria da EMTU com a prefeitura de Diadema trará a Cia. Sopa de Comédia encenações que reproduzem situações vivenciadas diariamente por pedestres e motoristas, além de orientar sobre os cuidados na relação da mobilidade com o meio ambiente.

Nas encenações, quatro atores circulam pelo terminal demonstrando os conceitos de respeito ao pedestre, cidadania, travessia segura, observância do ponto cego, não olhar para o celular no momento da travessia, respeito a sinalização, como transportar a mochila, utilização do fone de ouvidos e respeito aos assentos e filas preferenciais.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou em 2022 um relatório no qual o Brasil é o terceiro país do mundo com mais mortes no trânsito, só atrás de Índia e China. Em média, por ano, 1,3 milhão de vidas são perdidas – oitava maior causa de óbitos em nosso território.

Evento – Esquetes da Cia. Sopa de Comédia

Data e horários: 30/01 (quinta-feira), das 9h às 11h e das 13h às 15h.

Local e endereço: Terminal Diadema – Av. Conceição, s/n, Parque Mamede – Diadema

Data e horários: 31/1 (sexta-feira), das 9h às 11h e das 13h às 15h.

Local e endereço: Terminal Piraporinha – Av. Piraporinha, 1.956, Piraporinha, Diadema/SP

Cia Sopa de Comédia – A Cia Sopa de Comédia foi criada em 2009 em São Bernardo do Campo e, no início, realizava contações de histórias em estabelecimentos de ensino. Mais tarde, ampliou sua atuação em diversos ambientes, conscientizando sobre temas do cotidiano sempre com uma linguagem teatral bem humorada.