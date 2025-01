Mortes de motociclistas aumentam quase 20% em uma ano na cidade de SP

Dados recentes do Infosiga, sistema de monitoramento da segurança viária em São Paulo, revelaram um crescimento alarmante de 19,8% nas mortes de motociclistas na capital paulista em um período de um ano. Em 2024, o número total de fatalidades entre os motociclistas atingiu 483, comparado a 403 no ano anterior. Essas tragédias representam 46,8% do total de mortes registradas no trânsito da cidade, que somou 1.031 óbitos no mesmo período.

Esse aumento nas fatalidades é um dos principais argumentos utilizados pela prefeitura para justificar a proibição do serviço de mototáxi em São Paulo. Embora um decreto de 2023 tenha vetado o transporte remunerado de passageiros por motocicletas, a empresa 99 Tecnologia começou a oferecer essa modalidade na semana passada, desafiando as restrições estabelecidas.

A administração do prefeito Ricardo Nunes (MDB) informou que entre a última quarta-feira (15) e esta segunda-feira (20), foram apreendidas 143 motocicletas por transporte irregular. Em nota, a prefeitura destacou suas iniciativas para melhorar a segurança dos usuários das vias urbanas, incluindo a criação da faixa azul e sinalizações exclusivas para motociclistas.

“Atualmente, a cidade possui 212,2 quilômetros de vias sinalizadas, com novos trechos previstos para serem inaugurados em breve. Nos últimos quatro anos, foram implementadas 1.088 frentes seguras para motocicletas. Além disso, promovemos áreas calmas para pedestres e reduzimos as velocidades máximas de 50 km/h para 40 km/h em 24 ruas da capital“, afirmou a nota oficial.

A decisão de proibir o transporte de passageiros por motocicletas baseou-se em dados que indicam um aumento nos acidentes, mortes e ferimentos associados ao uso desses veículos. A gestão Nunes também observou um crescimento da frota de motocicletas na cidade, que saltou 35% na última década, passando de 833 mil em 2014 para 1,3 milhão em 2024.

O aumento das mortes de motociclistas não se limita apenas à capital; o estado também apresentou um crescimento significativo nas fatalidades relacionadas ao uso dessas duas rodas. Em todo o estado, as mortes subiram de 2.261 em 2023 para 2.626 em 2024, representando uma variação de 16,1%.

Enquanto as estatísticas sobre motociclistas são preocupantes, os óbitos entre ocupantes de automóveis apresentaram uma diminuição na capital paulista. O número caiu de 112 para 100 mortes (uma redução de 10,7%), embora no estado tenha havido um aumento geral de 10,2%, com o total subindo de 1.230 para 1.355 mortes.

A análise geral dos dados do Infosiga também revela uma elevação alarmante nas mortes de ciclistas na cidade. O número subiu de 34 em 2023 para 44 em 2024, resultando em um aumento de 29,4%. No estado, as fatalidades entre ciclistas aumentaram em 11,5%, passando de 356 para 397.

O ano de 2024 se destaca como um dos mais letais desde o início das medições do Infosiga em 2015. O total geral de mortes no trânsito aumentou em torno de 12% no estado e cerca de 11% na capital. Desde o início das estatísticas em 2015 — que registrou um total alarmante de 6.321 mortes no estado e 1.101 na capital — a comparação mostra que este ano teve uma redução leve nas fatalidades: somaram-se 6.099 no estado e 1.031 na capital.

Por outro lado, uma análise focada apenas no mês de dezembro trouxe alguns dados positivos. Comparando os números desse mês entre os anos de 2023 e 2024, houve uma queda geral de mortes no trânsito no estado paulista — uma diminuição de aproximadamente 10,5% (de 570 para 510). A capital também registrou uma queda nas mortes entre pedestres (26,4%), embora as fatalidades entre ocupantes de automóveis tenham aumentado ligeiramente (2,6%). As mortes entre motociclistas aumentaram apenas um pouco (3,7%), passando de 53 para 55.

Em dezembro do ano passado, o total geral na capital caiu para menos: passando de 98 mortes em dezembro de 2023 para 95 no mesmo mês em seu último ano registrado.

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP) reiterou seu compromisso com a segurança viária e anunciou que tem promovido campanhas educativas focadas nos grupos mais vulneráveis do trânsito — pedestres e motociclistas — como parte das estratégias desenvolvidas ao longo deste ano.

O Detran-SP reportou uma redução significativa nos óbitos entre motociclistas (7,4%) quando comparado aos meses correspondentes entre dezembro dos anos anteriores e indicou ainda uma queda nos atropelamentos (14,2%). As operações integradas contra a mistura entre álcool e direção também foram intensificadas em todo o estado; mais de 401 mil motoristas foram fiscalizados durante o ano inteiro — um aumento notável de cerca de 56% frente ao ano anterior.