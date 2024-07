Terceira edição do ZL Trap Festival acontece na Cidade Tiradentes

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, comunica que a Casa de Cultura Municipal Hip Hop Leste, no bairro de Cidade Tiradentes, promoverá nos dias 03 e 04 de agosto o 3º ZL Trap Festival. O evento contará com grandes nomes e jovens talentos do cenário do Trap da cena. O festival, que já se tornou oficial no calendário cultural da cidade, é organizado pela Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo.

Nos anos anteriores, o palco da CCM Hip Hop Leste recebeu artistas como Sidoka, Derek Trap The Fato, Ajuliacosta, The Kash, Vulgo FK, entre outros. Para 2024, mais artistas consagrados são esperados, atraindo fãs do ritmo que conquista cada vez mais jovens em todo o país. Mas vocês sabem como tudo isso começou?

Em 2022, o grupo de Jovens Monitores Culturais da Hip Hop Leste apresentou a ideia ao gestor da Casa de Cultura, Jal dos Santos como seu PIAC. Eles acreditavam no potencial do espaço para abrigar um evento desse porte, não só pela vontade da administração, mas pelo engajamento cultural da comunidade local.

“Quando iniciaram o projeto, todos os jovens monitores tinham o mesmo pensamento: trazer entretenimento e cultura para o povo da Zona Leste, pois toda essa região carece de eventos gratuitos. Nem todo mundo aqui pode ir a outras áreas para assistir a shows e apresentações. No primeiro dia, o Kayblack iria se apresentar, e todo o entorno da casa ficou lotado. Esse morro que fica aqui em frente estava coberto de pessoas. No fim, o Kayblack não pôde vir por motivo de saúde, mas as pessoas ficaram para as demais atrações, e ficamos muito felizes e orgulhosos disso”, relatou Max Campos, produtor do território e artista residente na Hip Hop Leste.

Sobre a acessibilidade e procura do público, a jovem monitora Vitória Néris, de 24 anos, acredita que o Trap Festival pode abrir portas para esse movimento cultural no país.

“Eu fiz uma pesquisa sobre esse tipo de festival e descobri que não havia nada parecido em São Paulo ou no Brasil de forma gratuita. Sabemos que o valor médio de um ingresso de show de Trap é de R$ 150,00, um custo que os adolescentes, grandes apreciadores do Trap, não podem pagar. Com os shows gratuitos que oferecemos aqui, os jovens e as pessoas que não têm muitas condições podem curtir seus ídolos, e o dinheiro que pagariam em um ingresso pode ser usado para consumo no comércio local, além de cobrir a passagem de volta para casa. Essa iniciativa é incrível, pois muitas pessoas pensavam que nunca veriam seus cantores preferidos de perto. Já vimos pessoas vindo da Zona Sul, da Zona Norte, de muito longe para nos prestigiar. Esperamos que essa ideia possa inspirar eventos semelhantes em outras regiões de São Paulo e no Brasil, pois o Trap é um movimento cultural que só cresce entre os jovens”, destacou Vitória.

Em 2024, a Prefeitura de São Paulo comemorou os 50 anos do Hip Hop na cidade, com programações em diversos locais, além de Cidade Tiradentes, também no Vale do Anhangabaú. Para Jal dos Santos, a semente foi plantada na Cidade Tiradentes, mas seu sonho é que este Festival de dois dias se torne algo muito maior no futuro.

“São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, e os movimentos culturais do Trap, do Funk, do Hip Hop não são exclusivos da Zona Leste, que abriga cinco milhões de habitantes, mas de toda a capital e do estado. Espero que este festival ultrapasse o calendário de dois dias e se torne maior, mas não só por nós, pois a cultura pertence a todos. Espero que um dia esse evento se expanda para as demais Casas de Cultura da cidade, na Zona Norte, Zona Sul, pelo Centro, enfim, por todos os lugares. E temos condições para isso, pois sabemos, pelo público presente nos dois anos anteriores, que nosso evento é o maior festival de Trap gratuito da América Latina. Esperamos que o deste ano seja tão grande ou maior do que o do ano passado”, encerrou Jal.

Fique atento para conferir em breve as atrações que estarão presentes este ano.