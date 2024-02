Téo José rescinde contrato com o SBT e deixa emissora após quatro anos

O SBT e o narrador Téo José decidiram rescindir o contrato após quase quatro anos da emissora de Silvio Santos. O acordo entre as partes se encerrava em maio, mas optou-se por antecipar o final desse contrato.

À reportagem, Téo José confirmou sua saída em rápida entrevista. “Meu contrato vencia daqui a três meses, e em uma conversa muito madura, muito correta, nós decidimos encerrar essa história”, afirmou ele.

O último jogo transmitido por Téo foi a partida entre Vasco e Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca, no sábado (24). “Cheguei a conversar para ficar até o fim do Carioca, mas achamos melhor encerrar agora mesmo”, diz.

Para os jogos do Estadual do Rio, o SBT deve contar com Luiz Alano daqui para frente. Téo José também tinha um podcast, o Pod Pai Pod Filho, produzido pelo SBT. “Ainda vou conversar com o meu sócio, não sei como ficará isso”, afirma.

Téo José estava no SBT desde agosto de 2020, quando foi o primeiro nome contratado pela emissora de Silvio Santos para a retomada esportiva da TV, com a compra dos direitos da Libertadores da América.

Hoje, o SBT tem a Copa Sul-Americana e a Uefa Champions League. “Entreguei as maiores audiências do futebol do SBT nesta segunda passagem. Quando apresentei o Arena, ele teve suas melhores audiências. O SBT Sports também teve seus melhores números comigo. Muita gente que hoje está lá, eu ajudei e indiquei. Entreguei bastante e saio feliz”, completa.

Nos últimos meses, Téo José perdeu espaço no SBT por conta da contratação de Cléber Machado, que virou titular em partidas e no Arena SBT. Sua saída não chega a surpreender, por conta de questões internas.

Téo diz que ainda não tem futuro definido. “Não tem nada sobre futuro, sobre o que posso fazer. Nada mesmo”, comenta.

Em comunicado, o SBT agradeceu Téo José, que encerrou sua segunda passagem pela emissora. Antes, entre 1995 e 2000, ele foi narrador da Fórmula Indy. “Naquela época, mudamos a forma de transmitir automobilismo. Sei que estou na história do SBT”, completa Téo.

“O SBT e Téo José anunciam que, de forma consensual, entraram em acordo para encerrar uma parceria repleta de momentos marcantes, conquistas e admiração mútua para seguir novos projetos profissionais.O SBT agradece toda a dedicação, profissionalismo e comprometimento de Téo José durante esses anos, fazendo parte da equipe que consolidou o sucesso da emissora”, diz a nota do SBT.