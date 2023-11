“Tem Abelha no Meu Jardim” fecha o ano em Diadema no domingo

Como sempre acontece no primeiro domingo do mês, no próximo 3 de dezembro (8h às 13h) vai acontecer o encontro mensal do Projeto “Tem Abelha no Meu Jardim”, no Borboletário de Diadema. O evento é resultado da parceria da ONG com a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbano.

Para quem estiver interessado, vale relembrar que basta chegar e participar, não é preciso fazer inscrição. O evento é livre e gratuito.

A cada mês, quem participa dos encontros do “Tem Abelha no Meu Jardim” ganha a oportunidade de ter uma aula de educação ambiental ao ar livre junto ao Borboletário Municipal. Além de atrair público interessado na defesa do meio ambiente, os encontros promovem o plantio de diversas espécies de flores e ensinam sobre a importância das abelhas nativas (sem ferrão) para proteção da flora e do meio ambiente saudável.

Programação começa com café colaborativo

O convite da organização do evento é para que o público que puder, participe do café da manhã colaborativo, entre 8h e 9h30. Depois disso, a programação inclui visita aos meliponários, atividades práticas, bate papo, sorteio de prêmios e degustação de méis de abelhas nativas.

“No próximo domingo se o tempo ajudar teremos muitas atividades práticas com nossas abelhas, incluindo divisão de caixas de colmeia, transferência de abelhas do abrigo provisório para a caixa racional, entre outras. Portanto, uma verdadeira oportunidade de imersão real na meliponicultura”, adiantou Natale Nicoló, da coordenação do Projeto.

Além de avaliar positivamente a parceria com a Prefeitura de Diadema ao longo deste ano, Natale Nicoló destaca que dentro dos planos do Projeto “Tem Abelha no Meu Jardim” para 2024 está a busca de patrocínio e ou doações para ajudar a melhorar os eventos, contribuindo para divulgar a causa ecológica da equipe, o mutirão de plantio de flores e demais atividades educativas do grupo.

Para mais informações sobre o projeto “Tem Abelha no Meu Jardim”, basta ligar 98181-6180.



Serviço

Encontro do Projeto “Tem Abelha no Meu Jardim”

Local: Borboletário de Diadema

Endereço: Rua Ipitá, nº 193 – Jardim Inamar – Diadema

Informações: (11) 98181-6180