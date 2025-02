Técnico do Santos confirma reestreia de Neymar contra o Botafogo-SP

O técnico do Santos, Pedro Caixinha, confirmou que Neymar irá reestrear pelo Santos nesta quarta-feira (5), no jogo contra o Botafogo-SP. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista e acontece na Vila Belmiro, às 21h35, com transmissão da RECORD e da Cazé TV, no YouTube.

Na coletiva após a vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, no último sábado (1º), o comandante santista afirmou que o craque de 32 anos integrará os treinamentos junto ao elenco na segunda-feira (3) e que entrará em campo na quarta.

“Ele vai jogar na quarta-feira. Todos esperamos que se junte ao grupo na segunda para ter o processo do treinamento. Vamos falar com quem o acompanha. Para que ele tenha esse tempo de treino e possa estar conosco“, disse Caixinha, em entrevista coletiva.

A venda de ingressos para o próximo jogo no #Alçapão começa hoje! #SANxBSP ⚪️⚫️



Confira o cronograma de vendas:



➡️ Domingo (02/02)

⏰ 12 horas: Sócio Rei Black

⏰ 14 horas: Sócio Rei Gold

⏰ 16 horas: Sócio Rei Silver

⏰ 18 horas: Santos Mais Popular (não sócios)



O… pic.twitter.com/Ir0BQe1aQf — Santos FC (@SantosFC) February 2, 2025

Ainda não se sabe ao certo, mas a tendência é que Neymar comece no banco de reservas e seja colocado apenas no segundo tempo. A última vez que o camisa 10 entrou em campo foi no dia 4 de novembro de 2024, ainda pelo Al-Hilal.

O Santos chega embalado para o confronto diante do Botafogo-SP tanto pela vitória no clássico quanto pela presença do ídolo Neymar. A equipe de Pedro Caixinha ocupa a segunda colocação do grupo B do Paulistão com sete pontos, empatado com o Guarani mas atrás pelo saldo de gols (2 a -1).