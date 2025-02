Ainda sem Neymar, Santos bate o São Paulo e se recupera no Paulistão

Na noite deste sábado (1), o Santos conquistou uma vitória impressionante sobre o São Paulo, triunfando por 3 a 1 em um duelo realizado na Vila Belmiro, válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor, que começou a partida em vantagem com um gol de Lucas Moura, viu o Peixe reagir e reverter a situação com dois gols de Guilherme e um de Gabriel Bontempo.

A presença iminente de Neymar, que foi apresentado ao clube na última sexta-feira (31), parece ter injetado uma nova energia na equipe santista. Apesar da ausência do craque em campo, os jogadores demonstraram um desempenho vibrante, aliviando a pressão sobre o técnico Pedro Caixinha.

Neymar, que planejava estar presente no estádio, decidiu assistir à partida de sua casa devido ao cansaço da viagem da Arábia Saudita ao Brasil. A expectativa é que o jogador faça sua estreia no próximo jogo contra o Botafogo-SP, também na Vila Belmiro, na quarta-feira.

Guilherme teve um desempenho notável ao marcar o gol histórico número 13 mil da trajetória do Santos e ainda anotou seu sétimo gol no torneio, tornando-se o artilheiro do Paulistão. A jovem promessa Gabriel Bontempo, de apenas 20 anos, se destacou como a novidade da escalação e não decepcionou: ele marcou um belíssimo gol que contribuiu decisivamente para a virada do time.

O centroavante Tiquinho Soares também foi um dos destaques da partida, participando ativamente dos gols e recebendo aplausos calorosos da torcida ao longo do jogo.

A partida enfrentou um atraso de 45 minutos devido à forte chuva que atingiu a Baixada Santista, mas as condições do gramado melhoraram gradualmente durante o jogo. Com essa vitória, o Santos interrompeu uma sequência de três derrotas e subiu para a segunda posição do Grupo B, somando sete pontos. Já o São Paulo perdeu sua invencibilidade, mas ainda lidera o Grupo C com 10 pontos.

No próximo compromisso, o Santos enfrentará o Botafogo-SP, enquanto o São Paulo terá como adversário o Mirassol no Morumbi.

Jogo marcado pela intensidade

A primeira metade da partida foi marcada por um intenso combate no meio-campo, onde as equipes lutavam pela posse da bola em um gramado pesado. O treinador Pedro Caixinha foi expulso logo nos primeiros minutos por conta de reclamações com a arbitragem.

O placar se abriu antes do intervalo quando Calleri desfez a defesa santista ao passar para Lucas Moura. O atacante tricolor girou habilidosamente e finalizou por baixo das pernas do goleiro Gabriel Brazão.

Após sofrer o gol, o Santos intensificou suas ações e rapidamente conseguiu empatar. Em uma cobrança de lateral na área, Tiquinho Soares desviou de cabeça e no rebote, Gabriel Bontempo finalizou cruzado enquanto Guilherme completava para as redes.

Santos toma conta do segundo tempo

Na etapa final, embora o São Paulo tenha iniciado melhor com uma tentativa de Luciano de ampliar a vantagem, foi o Santos que encontrou seu ritmo e virou a partida aos 7 minutos. Tiquinho Soares fez uma jogada de pivô e Soteldo assistiu Bontempo para marcar o segundo gol do Peixe.

Com a vantagem no placar, os santistas se soltaram mais em campo e ampliaram a diferença aos 25 minutos. Após mais uma jogada aérea vencida por Tiquinho Soares e um toque preciso de Pituca, Guilherme finalizou novamente.

O São Paulo ainda teve uma grande oportunidade para descontar aos 29 minutos, quando Luciano realizou uma jogada individual impressionante, mas Kevyson salvou o Santos em cima da linha após um belo drible sobre o goleiro Gabriel Brazão.