Sesc São Caetano promove experiência sensorial para crianças e cuidadores

No dia 8 de março, sábado, o Sesc São Caetano convida crianças pequenas e seus cuidadores para a experiência sensorial e afetiva “Ser Colo de Quem é Colo“, com a CRIA Cia de Dança. A atividade acontece no Espaço de Brincar, das 11h às 12h30, com entrada livre e distribuição de senhas 30 minutos antes do início.

A CRIA Cia de Dança, fundada em 2018 pelas dançarinas Beatriz Miguez e Larissa Pretti, propõe uma pesquisa que entrelaça a dança e a infância, explorando a conexão entre o movimento, as crianças e seus cuidadores. Com ampla experiência tanto em processos criativos como na educação em dança, as artistas buscam expandir os limites da linguagem corporal para esse público, criando vínculos através da expressão artística e do toque.

A atividade se baseia em princípios da educação somática, nas danças tradicionais brasileiras, na investigação da materialidade e, sobretudo, na brincadeira como meio de exploração do mundo. Assim, a experiência proposta transcende o olhar para a dança apenas como performance, tornando-se um espaço de encontro e interação sensível entre crianças e adultos.

Com um trabalho fundamentado na dramaturgia corporal, na sonoridade, na plasticidade e na distribuição espacial do público, a CRIA Cia de Dança convida os participantes a uma vivência singular, onde o afeto e a expressão corporal são protagonistas.

A atividade integra a programação “Tecendo Vínculos, Construindo Afetos”, reafirmando o compromisso do Sesc São Caetano com o fortalecimento das relações entre crianças pequenas e seus cuidadores promovendo o bem-estar por meio da arte e da cultura.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Data: 8 de março

Horário: 11h

Recomendação etária: de 0 a 6

Senhas: Atividades gratuitas, senhas 30 minutos antes.

Telefone para informações: (11) 4223-8800