Carnaval no Sesc São Caetano tem teatro, oficinas e muita diversão

No mês de março, o Sesc São Caetano realiza uma programação repleta de atividades voltadas para crianças e famílias, valorizando a cultura do brincar, a educação não formal e a socialização. Entre brincadeiras tradicionais, oficinas criativas e apresentações artísticas, a unidade convida o público a vivenciar momentos de aprendizado e diversão.

Cultura popular e brincadeiras tradicionais

Para celebrar a cultura popular e ancestral, nos dias 1 e 3 de março, das 11h às 12h, o educador Roger de Lima conduz Batuque Todo Dia: Festejo Brincante!, convidando crianças e famílias a participarem de brincadeiras, danças e cortejos inspirados em tradições populares brasileiras.

No dia 2 de março, o projeto Sesc no Parque ocupa o Parque Província de Treviso, promovendo atividades físicas, recreação e oficinas. A programação recebe o Coletivo Cortejo Voador, convidando crianças e adultos a participarem do cortejo brincante, das 11h às 12h, estimulando a interação e o encantamento.

A programação também contará com o Bloco Lagarta Comilona, conduzido pelos educadores Shauan Bencks e Aline Meneses, animando o Espaço de Brincar, das 10h às 12h. No dia 4 de março, a Lagarta Comilona também estará presente na unidade, das 11h às 12h, trazendo toda a alegria das canções populares e adereços brincantes!

Teatro e oficinas criativas

O teatro também ganha destaque com O Carnaval dos Bichos, da Evoé Cia. de Teatro, nos dias 1 e 8 de março, das 16h30 às 17h30. A história aborda autoaceitação e diversidade por meio das aventuras da Lagarta Dorotéia no baile de carnaval dos animais. Ingressos à venda na rede SescSP.

No dia 3 de março, o Grupo Tricotando Palavras apresenta Tricotando Folia, um espetáculo teatral com marchinhas e frevos carnavalescos. Já no dia 4 de março, é a vez de Tricotando Palavras & Canções, uma apresentação de narrativa e manipulação de bonecos, que resgata a tradição oral por meio das histórias da vovó Maricota. Ingressos à venda na rede SescSP.

O Espaço de Tecnologias e Artes traz oficinas lúdicas com recicláveis e eletrônica. No dia 1º de março, das 14h às 16h, a oficina TraquitanETA: Especial Carnaval ensina crianças e famílias a criar brinquedos temáticos sustentáveis. Complementando a programação, Mariana Arantes conduz as oficinas Criação de Estandartes: Qual a sua bandeira?, no dia 3 de março, e Ombreiras de Carnaval, no dia 4 de março, ambas das 14h às 16h.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Data: 1, 2, 3 e 4 de março

Recomendação etária: Livre

Ingressos: R$40,00 / R$20,00 / R$12,00 (somente para espetáculos – crianças até 12 anos gratuito)

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp.org.br/saocaetano

Funcionamento Espaço Brincar – De segunda a sexta, 9h às 20h, sábados e feriados, das 9h às 17h30.

Horário de atendimento/bilheteria do Sesc São Caetano – De segunda a sexta, 11h às 20h, sábados e feriados, das 9h às 17h30.