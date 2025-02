Atividades gratuitas no Espaço de Brincar do Sesc São Caetano 

O Sesc São Caetano convida famílias com crianças de 0 a 6 anos para uma programação especial e gratuita, no Espaço de Brincar, com atividades que estimulam a criatividade, a interação e a ludicidade. Durante os sábados do mês de março sempre a partir das 11h, o público poderá participar de vivências que exploram a dança, a música, a arte e a alimentação de maneira envolvente e educativa.

Confira a programação completa:

Dia 8

Ser Colo de Quem é Colo

Com CRIA Cia de Dança

A CRIA Cia de Dança, criada pelas artistas mães Beatriz Miguez e Larissa Pretti, apresenta uma experiência única que une dança, infância e cuidado. Com base na educação somática, danças tradicionais brasileiras e brincadeiras, a atividade propõe um encontro sensível entre bebês, crianças pequenas e suas(seus) cuidadoras(es), proporcionando momentos de afeto e movimento. Distribuição de senhas 30 minutos antes

Dia 15

Mãozinhas à Obra

Com A Hora da História

Nesta oficina divertida, as crianças usarão mãos e pés para criar um grande painel coletivo. A partir das marcas estampadas na tela, os pequenos e seus acompanhantes poderão inventar novas figuras, explorando a imaginação para criar bichos, objetos e cenários fantásticos.

Dia 22

A Nova Lancheira da Escola

Com Chef Léo Esteves

As crianças aprenderão a preparar lanches saudáveis e divertidos para a volta às aulas. A proposta visa estimular a autonomia e a alimentação equilibrada, tornando o momento da lancheira mais saboroso e educativo.

Dia 29

Roda de Música

Com A Hora da História

Música e brincadeira se encontram nesta vivência musical voltada para toda a família. Jogos rítmicos, canções e desafios de coordenação motora fazem parte dessa experiência interativa, promovendo o aprendizado e a diversão em grupo.

SERVIÇO

Sesc São Caetano

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Data: 8, 15, 22, 29 de março

Horário: 11h

Recomendação etária: de 0 a 6

Senhas: Atividades gratuitas, sujeitas à lotação dos espaços.

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp.org.br/saocaetano