Teatro Vivo recebe A Aforista, do dramaturgo Marcos Damaceno

Sucesso de público e crítica – vencedor do Prêmio APCA 2023 de Melhor Espetáculo -, A Aforista volta em cartaz em São Paulo em temporada no Teatro Vivo, de 8 de agosto a 12 de setembro.

Escrita e dirigida pelo dramaturgo Marcos Damaceno, produzida pela Cia.Stavis-Damaceno de Curitiba, traz em cena a atriz Rosana Stavis (indicada aos prêmios Shell, APCA e APTR por sua atuação), acompanhada pelos pianistas Sergio Justen e Fabio Cardoso, com trilha sonora original composta por Gilson Fukushima.

O enredo tragicômico explora as complexidades das escolhas humanas, decisões tomadas e os caminhos seguidos. A trama gira em torno de uma mulher, que caminha incessantemente em direção ao funeral de um antigo amigo da faculdade de música. Durante essa jornada, ela reflete sobre sua própria vida e as trajetórias de seus amigos, todos do mundo musical, cujas escolhas os levaram desde o auge da realização até o fracasso.

A narrativa da peça

O enredo destaca o renomado pianista John Marcos Martins como um dos personagens centrais, enquanto o pianista Polacoviski enfrenta um destino trágico. A história ocorre através das lembranças, pensamentos e imaginação da narradora, uma amiga próxima dos músicos, apelidada por eles de aforista.

A obra mergulha nas confusões e perturbações mentais da personagem principal, que apresenta um ritmo vertiginoso que oscila entre o angustiante, o hilário, o poético e o filosófico. A narradora transmite seus pensamentos em uma experiência teatral intensa e hilariante.

A narradora, que está sempre andando e enquanto anda, pensa em como se deu tudo. Sua relação com seus antigos amigos de faculdade, o caminho que cada um seguiu, onde esses caminhos os levaram e o quanto esses caminhos tomados influenciaram, inclusive, na vida uns dos outros.

“É uma peça sobre as decisões que tomamos. Sobre as nossas escolhas. Os caminhos que seguimos. E onde eles nos levam. É também uma peça sobre nossos sonhos, nossos desejos, principalmente quando somos jovens. E de como lidamos com eles, com nossas frustrações e nossas insatisfações: “ser artista é saber lidar com as frustrações” – diz a aforista. Enfim, como toda peça de teatro, de como lidamos com os nossos sentimentos. E de como lidamos com os nossos pensamentos”, conta Damaceno.

Origem e trajetória da Obra

A Aforista é o segundo espetáculo de uma trilogia iniciada com Árvores Abatidas ou Para Luis Melo, influenciada pelo escritor austríaco Thomas Bernhard. Segundo Damaceno, o texto da peça é uma conversa com questões postas por Bernhard, permitindo-se desviar para outros assuntos, outras situações e outros lugares, respondendo e contrapondo temas colocados pelo autor austríaco em sua extensa obra.

A mente como protagonista ou lugar de ação e o impacto quase que exclusivamente pela força do elenco e das palavras são marcas das encenações da Cia.Stavis-Damaceno.

A estreia nacional de A aforista aconteceu em janeiro de 2023, no CCBB Rio de Janeiro, seguiu para temporadas no CCBB Brasília, CCBB São Paulo e CCBB Belo Horizonte, além de temporada em Curitiba, com mais de 150 apresentações até o momento.

A Aforista foi o vencedor do Prêmio APCA 2023 de Melhor Espetáculo; Prêmio Shell e APTR de Melhor Figurino; Prêmio Cenym nas categorias espetáculo, direção, iluminação e qualidade artística, entre outras 7 indicações. Rosana Stavis foi indicada ao APCA, Shell, APTR e ganhou o Troféu Gralha Azul (Prêmio Governador do Estado do Paraná) como melhor atriz.

Sobre Rosana Stavis

Atriz versátil e premiada, reconhecida por suas performances marcantes em uma variedade de papéis e gêneros dramáticos. É frequentemente apontada pela crítica especializada e por profissionais diversos com uma das melhores atrizes do teatro brasileiro na atualidade. Com formação pela PUC-PR, acumula seis Prêmios Governador do Estado do Paraná (Troféu Gralha Azul) de Melhor Atriz e é cofundadora da Cia.Stavis-Damaceno.

Sobre Marcos Damaceno

Diretor e dramaturgo, formado pela Faculdade de Artes do Paraná. Fundou o Núcleo de Dramaturgia do SESI-PR, promovendo a formação de dramaturgos e recebendo prêmios como o Shell de Melhor Dramaturgia por Homem ao Vento. Marcos também foi elogiado pela revista Bravo! como um dos principais jovens dramaturgos do país e ministra oficinas para atores em dramaturgias contemporâneas.

Sobre a Cia.Stavis-Damaceno

Fundada por Marcos Damaceno e Rosana Stavis em 2003, completou 20 anos em 2023, como uma das principais companhias teatrais do sul do Brasil. Reconhecida por espetáculos de renome nacional como Psicose 4h48 e Árvores Abatidas ou Para Luis Melo, a companhia destaca-se por abordar temas contemporâneos e valorizar a performance dos atores. Além disso, colabora com importantes instituições culturais brasileiras.

Vivo Cultura

Considerada uma das principais marcas apoiadoras da cultura no Brasil, a Vivo investe nas artes cênicas, plásticas e na música para ampliar e democratizar o acesso dos brasileiros à cultura. A empresa acredita no poder da tecnologia para potencializar o alcance das iniciativas e levar arte a todo o Brasil. Por meio da plataforma @vivo.cultura, reúne suas iniciativas, além de conteúdos inéditos voltados às artes cênicas e às artes plásticas.

Além do Teatro Vivo, que em 2023 promoveu 12 espetáculos, vistos por mais de 42 mil pessoas, a Vivo apoia peças em circulação por todo o país e incentiva importantes equipamentos culturais, como a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), Pinacoteca de São Paulo, Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP), Museu da Imagem e do Som (MIS-São Paulo), Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM Rio), Instituto Inhotim, Museu Oscar Niemeyer e Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM- São Paulo). Todas as suas iniciativas buscam ampliar o acesso ao conhecimento com novas formas de vivência e aprendizado, fortalecidas nos aspectos de diversidade, inclusão, coletividade e educação.

Ficha técnica:

Texto e Direção: Marcos Damaceno. Elenco: Rosana Stavis. Pianistas: Sergio Justen e Fabio Cardoso. Composição e Direção Musical: Gilson Fukushima. Iluminação: Beto Bruel. Figurinos: Karen Brustollin. Assessoria de Imprensa: Adriana Balsanelli. Produção Executiva: Bia Reiner. Criação e Produção: Cia.Stavis-Damaceno.

Serviço:

A Aforista

Reestreia dia 8 de agosto, quinta, às 20h, no Teatro Vivo.

Temporada: De 8 de agosto a 12 de setembro – Terças, quartas e quintas, às 20h.

Classificação: 14 anos.

Duração: 75 minutos.

Ingressos: R$100 e R$40*

Valor Preço Popular conforme determinação da Lei Rouanet, havendo um limite de ingressos por sessão.

Venda online: https://bileto.sympla.com.br/event/95024/d/261371/s/1784070

TEATRO VIVO – Avenida Doutor Chucri Zaidan, 2460 – Morumbi. Telefone: 11 3430-1524.

Bilheteria:

Funcionamento somente nos dias de peça, 2h antes da apresentação.

Ponto de Venda Sem Taxa de Conveniência: Av. Dr. Chucri Zaidan, 2460 (antigo 860) – Morumbi

Estacionamento no local: Valor R$30 – Funcionamento: 2h antes da sessão até 30 minutos após o término da apresentação.