Teatro VillaLobos recebe concerto Candlelight especial de Dia dos Namorados

Na semana do Dia dos Namorados, o Teatro VillaLobos aproveita para expressar o amor através da música e apresenta Concerto Candlelight. No dia 13 de junho, às 19h e às 21h o Teatro será iluminado por milhares de velas para receber um programa especial que inclui sucessos nacionais e internacionais, como Amor I Love You de Marisa Monte, Por Você de Frejat, Você É Linda de Caetano Veloso, (I Can’t Help) Falling In Love With You de Elvis Presley, Thinking Out Loud de Ed Sheeran e muito mais, interpretados por um quarteto de cordas local. Os ingressos estão disponíveis somente pela internet (https://feverup.com/m/179800).

SERVIÇO – CONCERTO CANDLELIGHTS

Dia: quinta-feira, 13 de junho

Horários: 19h e 21h

Local: Teatro VillaLobos

Endereço: Av. Drª Ruth Cardoso, 4777 – Jardim Universidade Pinheiros – São Paulo/SP

Duração: 60 minutos

Classificação etária: 8 anos. Menores de 16 anos somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis e crianças até 24 meses de idade que ficarem no colo dos pais, não pagam.

ZONA C: R$ 65,00 meia entrada e R$ 130,00 inteira

ZONA B: R$ 85,00 meia entrada e R$ 170,00 inteira

ZONA A: R$ 100,00 meia entrada e R$ 200,00 inteira

ZONA VIP: R$ 115,00 meia entrada e R$ 230,00 inteira

**O Teatro abre uma hora antes do começo do espetáculo e os assentos são setoriais, sem poltrona pré-definida.