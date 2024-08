Teatro Unimed celebra cinco anos com espetáculos às quartas

Após fazer sucesso nas redes sociais falando sobre moda, comportamento e estilo, Thai de Melo faz sua estreia nos palcos com o espetáculo Como é que eu vim parar aqui?. Com direção de Bruno Guida e produção de Dani Angelotti, a montagem traz as experiências e reflexões da comunicadora de forma cômica e questionadora. O espetáculo estreia na quarta, 07 de agosto, às 20h, no Teatro Unimed, com sessões toda quarta-feira, até 25 de setembro, abrindo um novo dia e horário na programação do teatro, que celebra cinco anos de existência em 22 de agosto. Além do novo horário às quartas-feiras, o Teatro Unimed segue com sua agenda tradicional, com sessões de sexta a domingo: Thiago Soares, em Último Ato (até 18 de agosto), e Marília Gabriela e Theodoro Cochrane, em A Última Entrevista de Marília Gabriela, que retorna em 30 de agosto.

Como é que eu vim parar aqui?

Com uma abordagem de autoficção, que busca conduzir o público por uma jornada profunda pela mente da protagonista, no palco são explorados os momentos em que ela se depara com situações inesperadas, questionando-se sobre as escolhas que a levaram até ali.

“Senti a vontade de transpor o mundo da internet para o teatro sem necessariamente ser didática sobre o assunto. Quero testar essa persona em outro ambiente e nada mais diferente da Internet que o teatro. Segundo minha mãe, eu falei minha primeira palavra aos 10 meses de idade, eu disse ‘água’, talvez isso explique minha sede de me comunicar que agora vou testar em outro lugar”, explica Thai.

A trama acompanha Thai, que inicia a peça de forma reflexiva. Aos poucos, ela transcende suas próprias experiências e começa a se questionar sobre temas universais que ecoam na sociedade contemporânea. Questões como maternidade, casamento, expectativas pessoais e sociais, carreira, traumas, busca pela fama, impacto da Internet e memórias de infância. A narrativa conduz a protagonista a uma jornada de compreensão dessas grandes questões sociais ao longo do enredo. “É sobre como lidar com as expectativas que as pessoas têm sobre a gente. Qual é a linha que nos separa do outro”, descreve Thai.

A narrativa é construída de forma cômica, que permite aos espectadores se identificarem com situações e reviravoltas que a vida apresenta. Simultaneamente, o espetáculo carrega uma carga emocional que ressoa com experiências universais e torna a história da comunicadora não apenas pessoal, mas também popular.

O espetáculo convida o público a refletir sobre as escolhas, aventuras e desafios que marcam cada jornada individual. A obra, também, cria uma oportunidade para se conectar com as histórias de Thai, além de incentivar a reflexão sobre temas cotidianos.

“Estamos criando uma linguagem conjunta para o espetáculo. São criadores que muitas vezes vêm de outros universos, como Ana Ariette, diretora de arte, que não é exatamente cenógrafa, embora já tenha feito cenário; Alexandre Herchcovitch, gênio da moda, que não é necessariamente um figurinista teatral; e Flávia Lafer, que é uma stylist. Além disso, há profissionais teatrais como Dan Maia, responsável pela trilha sonora, e Gabriel Malo, pela direção de movimento. A combinação desses profissionais gera algo inusitado, com a estética apurada e um leve flerte da estética da bufonaria”, detalha Bruno Guida.

A produtora Dani Angelotti conta um pouco sobre desejo produzir uma peça com Thai de Melo, que faz sua estreia no meio teatral: “Acho que cada vez mais, em todas as linguagens artísticas, não somente nas artes cênicas, pensar novos caminhos, atrair novos públicos e dialogar com outras linguagens é um caminho necessário a ser explorado. Thai possui potência e será uma grande revelação nos palcos”, analisa.

Da internet aos palcos

Thai de Melo, nascida em Boa Vista, Roraima, formou-se em jornalismo. Embora nunca tenha exercido a profissão, foi onde aprimorou seu lado comunicativo e questionador e, então, passou a se comunicar na internet. Sua trajetória no mundo da moda começou em lojas de renome, como Cris Barros, e logo evoluiu para a criação de conteúdo digital. Sua habilidade atraiu a atenção de marcas prestigiadas como Gucci, Dior e Prada. Thai ganhou reconhecimento online por conta de sua abordagem como comunicadora de moda.

Sobre Bruno Guida – Diretor

Ator, diretor e tradutor, membro do Lincoln Center Director’s Lab, com formação no Teatro Escola Célia Helena, na École Philippe Gaulier, em Paris, e na Escola de Teatro de Moscou (GITIS). Dirigiu espetáculos como Bárbara e A Última Entrevista de Marília Gabriela, de Michelle Ferreira; In Extremis, de Neil Bartlett; Blackbox, do coletivo P.L.U.T.O., The Pillowman, de Martin McDonagh, e outros. Como ator, participou de mais de 20 montagens teatrais.

Sobre Dani Angelotti – Produtora

Possui mais de 20 anos de experiência em direção artística e produção, atuando principalmente nas artes cênicas. É diretora e criadora da Cubo Produções e vice-presidente da APTI. É idealizadora do MIACENA e conta com mais de 50 produções com nomes como Mônica Martelli, Rodrigo Lombardi, Mel Lisboa, Maria Ribeiro, Caco Ciocler, Chico Buarque, entre outros.

Ficha Técnica

Dramaturgia: Juliana Rosenthal e Thai de Melo

Direção: Bruno Guida

Atuação: Thai de Melo

Direção de arte: Ana Arietti

Figurinos: Alexandre Herschcovitch e Flavia Laffer

Iluminação: Cesar Pivetti

Trilha sonora: Dan Maia

Direção de movimentos: Gabriel Malo

Assistente de direção: Giselle Lima

Fotografia: Mariana Maltoni

Designer: Lucas Cobucci

Assessoria e Imprensa do espetáculo: Adriana Balsanelli

Assessoria de Imprensa Teatro Unimed: Fernando Sant’ Ana

Assessoria jurídica Teatro Unimed: Carolina Simão

Gerente técnico Teatro Unimed: Reynold Itiki

Comunicação Teatro Unimed: Dayan Machado

Produção Executiva: Camila Scheffer

Direção de Produção: Dani Angelotti

Idealização: Thai de Melo e Dani Angelotti

Como É Que Eu Eu Vim Parar Aqui?

Com Thai de Melo

Teatro Unimed

Ed. Santos Augusta, Al. Santos, 2159, Jardins, São Paulo

Estreia: quarta-feira, 7 de agosto de 2024, às 20h

Curtíssima temporada: todas as quartas até 25 de setembro

Ingressos: Plateia – R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada) | Balcão – R$ 10 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada)

Horários da Bilheteria: quartas, sextas e sábados, das 12h30 às 20h30. Domingos, das 10h30 às 18h30.

Duração: 55 minutos

Gênero: comédia

Classificação: 14 anos

Capacidade: 240 lugares

Acessibilidade: Ingressos para cadeirantes e acompanhantes podem ser reservados pelo e-mail [email protected]

Estacionamento com manobrista terceirizado no local

