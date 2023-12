Teatro Santa Cruz terá Cantata de Natal com Lyras Vocal e convidados em dezembro

Seguindo a missão de levar os mais diversos espetáculos para seu público, o Teatro Santa Cruz apresenta um show natalino no mês de dezembro. “CANTATA DE NATAL – com Lyras Vocal e convidados” tem no repertório os mais diversos clássicos dessa época do ano. O público vai conferir a montagem nos dias 1, 7, 8, 14 e 15, sempre às 20h30.

Guiado pelo trio Lyras Vocal, formado por Celia Dourado, Denize Meira e Lilian Rodrigues, a peça conta com a participação da Broadway Experience na abertura e encerramento da temporada. A instituição é uma das mais tradicionais escolas de teatro musical de São Paulo. Além disso, André Heryson, Fábio Bracioli e Ailton Santos são convidados em outras sessões.

Músicas como “Adeste Fidelis”, “Oh Holy Night”, “White Christmas”, “O Tannembaum” e “Feliz Navidad” estão na setlist do show. Claro, “Noite Feliz” e “Boas Festas” também não poderiam ficar de fora.

Sobre o Teatro Santa Cruz

O Teatro Santa Cruz, é o mais novo espaço de entretenimento do Shopping Santa Cruz, que pertence ao Grupo ALLOS e está localizado na região da Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Com capacidade para 250 lugares, a sala traz uma concepção moderna, instalações confortáveis, tecnologia de última geração em iluminação, som e imagem.

A administração é da Atena Entretenimento em parceria com a STR EVENTOS, empresas com grande experiência no setor cultural e de eventos corporativos, que administram com sucesso o Teatro Mooca, também do Grupo ALLOS.

Sobre o Lyras Vocal

O trio Lyras Vocal é formado pelas cantoras Celia Dourado, Denize Meira e Lilian Rodrigues. O nome Lyra tem origem latina e significa aquela que acalma com seu canto. Na mitologia grega a lira era o instrumento musical de Apolo, o deus da música e poesia.

O grupo nasceu durante a pandemia de Covid-19, através de um encontro virtual com a postagem de um vídeo cantando juntas. Pela ótima repercussão do filme e alegria que trouxe às cantoras, resolveram continuar com as postagens e decidiram seguir com o trabalho de forma presencial, alcançando grande sucesso desde então.

Serviço

CANTATA DE NATAL – Com Lyras Vocal e convidados.

Local: Teatro Santa Cruz – Shopping Santa Cruz – Piso Cinema (PC) – Rua Domingos de Morais, nº 2.564 – Vila Mariana – São Paulo/SP.

Datas: 1, 7, 8, 14 e 15/12. Sessões às 20h30.

Classificação: Livre.

Ingressos: R$80,00 (Plateia Premium) e R$60,00 (Plateia Select).

Vendas de Ingressos: Sympla, Sampa Ingressos, Bilheteria Express, Clubinho de Ofertas e Ingressos Kids.

Funcionamento da Bilheteria: Aberta 2 horas antes dos espetáculos.

Informações: (11) 91921-3882.

Acessibilidade

Metrô: Linha 1 Azul / Linha 5 Lilás – Estação Santa Cruz (Funcionamento 04h40 à 00h16)

Ônibus: Linhas: 5290-10, 574A-10, 5791-10, 675K-10, 695T-10, 857A-10, 875A-10, 875C-10