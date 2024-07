Manthiqueira Brasil marca presença em eventos do Agronegócio em agosto

Mantiqueira Brasil participa no mês de agosto de três importantes eventos do agronegócio e do setor alimentício. A agenda tem início com participação no Salão Internacional de Proteína Animal (SIAVS 2024), o maior evento de cadeias produtivas do Brasil, que reúne líderes do setor agroindustrial. A companhia apresentará o seu ecossistema de marcas de ovos, dentro do estande da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), realizadora do evento, que acontece de 6 a 8 de agosto no Anhembi, em São Paulo.

Um dos destaques do SIAVS 2024 será a Live, no dia 7 de agosto, às 11h30, promovida pela AVINEWS Brasil, com a participação de Murilo Pinto, diretor comercial e de logística da Mantiqueira Brasil, que abordará a importância da sustentabilidade e do bem-estar animal das galinhas livres.

“Nossa participação nos possibilita apresentar além do portfólio de marcas, também as inovações tecnológicas da empresa e os investimentos no compromisso voltado ao bem-estar animal das galinhas criadas livres”, comenta Murilo Pinto.

A Mantiqueira Brasil também estará presente na 8ª edição do The Brazil Conference & Expo, realizada pelo IFPA – International Fresh Produce Association, que acontece entre 7 e 8 de agosto, no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento, considerado a principal feira de produtos frescos da América Latina, discutirá soluções inovadoras para ampliar a produção de alimentos de forma segura e sustentável. No estande da empresa, a estrela será o portfólio completo da marca Happy Eggs®, 100% dedicada às galinhas criadas livres.

Outra importante participação será na 1ª Edição da Expo Amorix, feira inovadora do setor de food service, organizada por uma das maiores distribuidoras do Centro-Oeste, nos dias 8 e 9 de agosto, em Setor Jaó – Espaço dos Ipês, Goiânia–GO. No evento, a Mantiqueira Brasil destacará o Eggscelente®, categoria de ovos pasteurizados, em embalagem Tetrapak, voltada, sobretudo, para o setor alimentício de restaurantes, panificadoras e hotelaria.

“As grandes feiras do setor alimentício e do agronegócio são uma excelente oportunidade para reforçarmos a apresentação de nosso extenso portfólio, fruto deinvestimentos constantes em tecnologias avançadas, para a produção de alimentos de excelência e segurança alimentar”, reforça André Carvalho, diretor de marketing da Mantiqueira Brasil.

SIAVS 2024 – SALÃO INTERNACIONAL DE PROTEÍNA ANIMAL

06/08 e 07/08 (11h às 19h) e 08/08 (De 11h às 17h).

Distrito Anhembi – Pavilhão Expo 1 e 2- Av. Olavo Fontoura, 1209 -Santana, São Paulo–SP.

IFPA 2024 – INTERNATIONAL FRESH PRODUCE ASSOCIATION

Dias 07/08 a 08/08 – 11h30 às 19h

Expo Center Norte – Pavilhão Amarelo- Rua: H/5 – Estande: #H05-0415- Av. Otto Baumgart, 990-SP.

EXPOAMORIX 2024

Dias 08 e 09/08- 13h às 19h

Espaço Dois Ipês – Av. Quitandinha, 600 – Setor Jaó – Goiânia–GO.