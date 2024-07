Mantiqueira Brasil faz o maior investimento na categoria de ovos no país

A marca Happy Eggs®, conhecida por sua dedicação às galinhas livres, está lançando sua primeira campanha publicitária, estabelecendo um novo marco na indústria de ovos do Brasil. Com aporte de R$ 30 milhões – o maior investimento em marketing na categoria de ovos do país – a campanha promete impactar o mercado e os consumidores, destacando os valores de bem-estar animal e de qualidade, considerados a essência da marca.

Desenvolvida em parceria com a premiada agência anacouto, uma das mais conceituadas no cenário nacional de branding, a campanha da Happy Eggs® visa não apenas aumentar sua visibilidade, mas também educar e conscientizar o público sobre a importância de escolhas alimentares responsáveis e sustentáveis.

Segundo pesquisas de mercado com clientes e consumidores, realizadas pela Mantiqueira Brasil, para avaliar o entendimento do consumidor em relação às galinhas criadas livres; 62% dos entrevistados responderam se importar com as condições de criação das galinhas e 82% acredita que galinhas livres produzem ovos de melhor qualidade. Na categoria reconhecimento, Happy Eggs® já é a marca mais conhecida no segmento e quase 6 vezes mais preferida entre os consumidores.

Com mensagens impactantes e criativas em animação 3D, o filme conta de forma bem-humorada a aventura e peripécias de suas galinhas livres em uma noitada divertida num karaokê. Elas voam até a lua, dançam no espaço sideral e se divertem numa balada animada. O mote do filme foi inspirado no estilo de vida livre e feliz das galinhas Happy Eggs®, que produzem ovos de alta qualidade.

A campanha estreia estrategicamente no intervalo do Fantástico e terá exibição em São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Rio de Janeiro, Resende, Curitiba, Brasília e Belo Horizonte. O robusto plano de mídia contempla novelas e programas como, Caldeirão do Mion, Domingão do Huck, além de canais fechados como Sport TV, Home & Health e o programa Masterchef Brasil, GNT, entre outros.

No ambiente digital, estará presente no TikTok, YouTube e nas redes sociais Happy Eggs®, além de patrocinar a segunda temporada do podcast “10 & Faixa” com Diego Ribas, ex-jogador do Flamengo. A marca terá conteúdos publicados por influenciadores digitais ligados a temas como alimentação, saúde, esporte e lifestyle comoPaola Carosella, a nutricionista Andréa Santa Rosa e parcerias com páginas de conteúdo (Greengo Dictionary). Mídias OOH e DOOH também estão previstas, além de móveis expositores exclusivos.

A Happy Eggs® também aposta na estratégia de estabelecer parcerias com os principais varejistas do Brasil, para a divulgação da campanha dentro dos supermercados, além da realização de ações promocionais, com o objetivo não apenas de aumentar a visibilidade da marca, mas também de educar e conscientizar os consumidores, sobre a importância do bem-estar animal na produção de ovos.

“Esse investimento de R$ 30 milhões representa um marco significativo para a categoria de ovos no Brasil, pois será o maior aporte da história da publicidade neste setor, para consolidar a estratégia de fortalecer nossa imagem, como referência em ovos de galinhas livres”, reforça André Carvalho, diretor de marketing da Mantiqueira Brasil.

Em 2020, Leandro Pinto, fundador e atual presidente do Conselho da companhia, assumiu o compromisso de investir em ovos produzidos por galinhas livres, uma prática já adotada em suas unidades produtoras, que seguem rigorosos procedimentos e cuidados visando o bem-estar animal. Isso inclui proporcionar espaço para circulação e garantir alimentação de qualidade, conforme os mais altos padrões internacionais. Hoje a marca possui um portfólio diversificado com mais de 10 itens, todos provenientes de galinhas criadas livres.

Segundo Marcio Utsch, presidente da Mantiqueira Brasil, a empresa segue cumprindo o seu compromisso e por isso investe consideravelmente em marketing, especialmente nesta categoria de ovos no país. “Estamos constantemente inovando com tecnologias avançadas focadas no bem-estar animal, para oferecer alimentos de excelência e segurança alimentar ao mercado brasileiro e internacional, colocando o Brasil em destaque na produção de ovos globalmente”, complementa.

POR DENTRO DA MANTIQUEIRA BRASIL

A Mantiqueira Brasil é líder no segmento da avicultura em inovação e tecnologia na América do Sul e a 9ª maior empresa do mundo no setor. Com 16 unidades produtivas em 6 estados: Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Paraná e Santa Catarina, tem presença no mercado nacional e internacional.