Teatro Raposo divulga programação de teatro para setembro

Espetáculos infantis e adultos imperdíveis marcam o mês de setembro no Teatro Raposo – Sala Irene Ravache. A programação com ingressos a preços promocionais vai até dia 29 de setembro. A criançada poderá se divertir e conferir de perto as peças “A Pequena Sereia”, “A Fábrica de Chocolate – Uma Aventura Divertida”, “Princesa e Herois”, e “A Bela e a Fera”. Para os adultos será apresentado o espetáculo “Há Dois Mil Anos”. Confira a seguir a programação completa:

INFANTIS:

A PEQUENA SEREIA

Sábados, às 15h (7, 14, 21 e 28 de setembro)

Sinopse: baseado no conto homônimo de Hans Christian Andersen, a clássica história da Pequena Sereia é encenada com muita música, coreografias e personagens irreverentes. Ariel, a filha do Rei dos Mares, não se conforma com sua condição de sereia e sonha viver na superfície. Para conhecer um príncipe humano, Ariel aceita ceder sua voz para que uma feiticeira lhe dê pernas. Agora, ela terá o desafio de se comunicar com o rapaz e fazer com que ele se apaixone por ela até o terceiro pôr do sol, caso contrário voltará a ser sereia e ficará aprisionada para sempre.

Classificação: livre

Quanto: Promocional – R$ 27,90 / Inteira – R$ 60 / Meia – R$ 30.

Direção: Hermes Carpes

Duração: 60 minutos

A FÁBRICA DE CHOCOLATE – UMA AVENTURA DIVERTIDA

Sábados, às 17h30 (7, 14, 21 e 28 de setembro)

Sinopse: o público poderá embarcar em uma releitura contemporânea da obra-prima de Roald Dahl, onde Willy Wonka busca um herdeiro para sua fábrica de chocolates. Com temas atuais e músicas clássicas, esta produção promete uma experiência mágica para todas as idades.

Classificação: livre

Quanto: Promocional – R$ 27,90 / Inteira – R$ 60 / Meia – R$ 30.

Direção Geral e Coreografias: Thaty Romano

Duração: 60 minutos

PRINCESAS E HERÓIS

Domingos, às 15h (8,15, 22 e 29 de setembro)

Sinopse: Charada, um dos vilões do Batman, quer acabar com todas as histórias sobre princesas e heróis que existem, para que as crianças parem de imaginar e assim, os personagens desapareçam. Para impedir que isso aconteça, o homem morcego, com a ajuda da princesa Branca de Neve e de todas as crianças que assistem ao espetáculo, irão adivinhar os enigmas criados pelo Charada e salvar todas as histórias.

Classificação: livre

Quanto: Promocional – R$ 27,90 / Inteira – R$ 60 / Meia – R$ 30.

Direção: Hermes Carpes

Duração: 60 minutos



A BELA E A FERA

Domingos, às 17h (8, 15, 22 e 29 de setembro)

Sinopse: o clássico conta a história de Bela, uma inteligente jovem que vive em uma pequena aldeia e é considerada estranha pelos moradores locais. Quando seu pai decide viajar para apresentar uma de suas invenções em uma famosa feira de inventores, Bela pede para que ele traga uma rosa que encontrará em seu caminho. Seu pai segue viagem e se perde em meio a floresta, sendo capturado por uma fera monstruosa. Quando Bela recebe a notícia, decide embarcar em uma grande aventura pela floresta para salvar seu pai. A jovem descobre que os moradores do castelo foram transformados em objetos que falam, dançam e até cantam. Todos no castelo percebem que este encontro pode ser a grande chance do feitiço ser quebrado. Isto só acontecerá se a fera amar alguém e ter o amor retribuído, mas isso deve ser rápido, pois quando a última pétala de uma rosa encantada cair, o feitiço não poderá ser mais desfeito. Será que Bella será capaz de amar uma Fera?

Classificação: livre

Quanto: Promocional – R$ 27,90 / Inteira – R$ 60 / Meia – R$ 30.

Direção: Hermes Carpes

Duração: 60 minutos

ADULTOS:



HÁ DOIS MIL ANOS

Sábados, às 20h30 (7 de setembro)

Sinopse: inspirada na Roma antiga, a montagem do “Projeto Adonai – Teatro com Mensagem” transporta o público por mais de 50 figurinos confeccionados com base em extensa pesquisa e estudo contínuo da cultura e hábitos daquele período. Com 16 atores no palco, que se revezam para viver mais de 40 personagens históricos, o espetáculo traz efeitos especiais e uma trilha sonora exclusiva e original, composta especialmente para a peça e cantada ao vivo.

Classificação: 10 anos

Quanto: Promocional – R$ 34,90 / Inteira – R$ 80 / Meia – R$ 40.

Duração: 120 minutos

Direção e texto adaptado: Gabriel Veiga Catellani

Serviço:

Onde: Teatro Raposo – Sala Irene Ravache (piso Cinema), no Raposo Shopping – Rod. Raposo Tavares, km 14,5 – Jardim Boa Vista – São Paulo/SP.

Programação completa: www.rapososhopping.com.br

Horário da bilheteria: de terça a domingo, das 14h às 22h, ou até o final da apresentação.

Capacidade: 252 lugares, incluindo lugares para cadeirantes e obesos (100% da capacidade, conforme protocolo de segurança do Plano São Paulo).

Estacionamento: Preço R$ 12, primeiras 2h, após esse período R$1 por hora.

Mais informações: (11) 2257- 8497

Ingressos: Na bilheteria ou em www.ingressoparatodos.com.br