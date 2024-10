Teatro Porto celebra 100 apresentações de Rita Lee – Uma Autobiografia Musical

O Teatro Porto e o elenco do espetáculo Rita Lee – Uma Autobiografia Musical comemoram no próximo domingo, dia 27 de outubro, a 100ª apresentação do musical. A produção do espetáculo promete um bolo especial e o tradicional Parabéns cantado com a plateia presente na sessão.

Desde sua estreia em 26 de abril, o musical tem sido um verdadeiro fenômeno na temporada teatral paulistana, acumulando 51 mil espectadores até essa data, com sessões esgotadas.

Com direção de Marcio Macena e Débora Dubois, Rita Lee – Uma Autobiografia Musical traz a atriz Mel Lisboa interpretando a icônica roqueira, o que lhe rendeu as indicações aos Prêmios APCA e Shell 2024 de melhor atriz. “É um imenso privilégio comemorar 100 apresentações de um espetáculo teatral. E mais do que isso, 100 apresentações no mesmo teatro, numa temporada ininterrupta. Para mim, em 23 anos de carreira, é algo inédito. Uma alegria e, ao mesmo tempo, um comprometimento com o público, que sai das suas casas – às vezes de muito longe – e lota todas as sessões. Sendo ele o maior responsável por tamanho sucesso da peça. Comemoramos 100 apresentações já com o desejo de comemorar 200 e mais. Viva o teatro! Viva Rita Lee!”, declara Mel.

Para Mariana Conti, gerente de Marketing Institucional da Porto, “o sucesso deste musical é um marco em nossa história, e estamos muito felizes por poder comemorar as 100 apresentações de um espetáculo que nasceu em nosso palco”.

O espetáculo é baseado no livro homônimo de Rita Lee, lançado em 2016 e um dos maiores sucessos editoriais do Brasil. O texto de Rita, numa narrativa envolvente e perfeita para um musical biográfico, conta do primeiro disco voador avistado por ela ao último porre. Sem se poupar, Rita fala da infância, dos primeiros passos na vida artística; de Mutantes e de Tutti-Frutti; de sua prisão em 1976, na ditadura; do encontro de almas com Roberto de Carvalho; das músicas e dos discos clássicos; do ativismo pelos direitos dos animais; dos tropeços e das glórias.

A montagem tem roteiro e pesquisa de Guilherme Samora inspirada no livro Rita Lee – Uma Autobiografia, onde a cantora fala abertamente da sua vida pessoal e profissional. A direção musical é de Marco França e Marcio Guimarães e, junto com Mel, estão no elenco Bruno Fraga, Fabiano Augusto, Carol Portes, Debora Reis, Flavia Strongolli, Yael Pecarovich, Antonio Vanfill, Gustavo Rezê e Roquildes Junior.

Ficha Técnica:

Roteiro e Pesquisa: Guilherme Samora. Texto: Márcio Macena. Direção Geral: Débora Dubois e Márcio Macena. Direção Musical: Marco França e Marcio Guimarães. Coreografia: Tainara Cerqueira. Assistente de Coreografia: Priscila Borges. Figurinista: Carol Lobato. Iluminação: Wagner Pinto. Elenco: Mel Lisboa, Bruno Fraga, Fabiano Augusto, Carol Portes, Debora Reis, Flavia Strongolli, Yael Pecarovich, Antonio Vanfill, Gustavo Rezê e Roquildes Junior. Coordenação de Produção: Edinho Rodrigues. Realização: Brancalyone Produções.