Teatro Municipal de Santo André recebe espetáculos imperdíveis neste domingo

O Teatro Municipal Flavio Florence, localizado em Santo André, será o palco de duas atrações significativas neste domingo, dia 16. A primeira delas é a adaptação teatral da obra “Há dois mil anos”, um dos livros mais renomados psicografados por Chico Xavier, que terá sua apresentação às 19h.

A peça, que é creditada ao espírito Emmanuel, transporta os espectadores para os primórdios do Cristianismo, narrando eventos marcantes que envolvem a condenação de Jesus Cristo. Os ingressos podem ser adquiridos através do site Bilheteria Express ou na Livraria Arte e Cultura, situada na Rua Dona Elisa Fláquer, número 58, no Centro de Santo André.

Ambientada no século I, a trama de “Há dois mil anos” revela a tensão entre a opulência das famílias influentes da Roma antiga e a humildade dos primeiros cristãos. A narrativa se desenrola em meio a sentimentos contrastantes como dor e alegria, esplendor e miséria, poder e submissão, crueldade e compaixão, bem como perdão e vingança, todos utilizados para enfatizar a importância da prática do bem.

No centro da história está Publius Lentulus, um senador romano que perde a oportunidade de transformar sua vida ao encontrar Jesus pessoalmente. Ao ser convidado pelo mestre a mudar seu caminho, ele não aproveita a chance e acaba enfrentando um futuro repleto de sofrimento em sua reencarnação.

A produção é realizada pela Cia de Teatro Luz no Palco Produções Artísticas e conta com a direção de Rodrigo Ciambroni.

Além do espetáculo voltado ao público adulto, o Teatro Municipal também receberá uma apresentação infantil às 15h. Trata-se da famosa história “Lilo & Stitch“, inspirada no clássico desenho da Disney. Os ingressos para essa apresentação também estão disponíveis no site Bilheteria Express ou podem ser adquiridos na bilheteira do teatro com uma hora de antecedência ao espetáculo.

A narrativa gira em torno de Lilo, uma jovem apaixonada por animais abandonados. Com um espírito generoso, Lilo coleta lixo reciclável nas praias para comprar alimentos para os peixes. Sua vida muda quando ela encontra um cachorro peculiar e decide adotá-lo. No entanto, esse animal é Stitch, um alienígena fugitivo considerado um dos criminosos mais perigosos da galáxia. Stitch tenta se passar por um cão comum enquanto forma uma amizade com Lilo.

Serviço:

Local: Teatro Municipal Maestro Flávio Florence

Espetáculo: “Há dois mil anos” – baseado na obra de Chico Xavier

Data: 16/3 (domingo), às 19h

Endereço: Praça IV Centenário, s/n – Centro

Ingressos: Disponíveis no site Bilheteria Express e na Livraria Arte e Cultura (Rua Dona Elisa Fláquer, 58 – Centro)

Espetáculo: “Lilo & Stitch” – baseado no filme da Disney

Data: 16/3 (domingo), às 15h