Lilo e Stitch live action: Confira o primeiro trailer divulgado pela Disney

Na última quarta-feira (12), foi divulgado o primeiro trailer completo do tão aguardado remake live-action de Lilo e Stitch. Os fãs podem conferir o material dublado no vídeo:

Dirigido por Dean Fleischer Camp, conhecido por seu trabalho em Marcel, a Concha de Sapatos, o filme conta com a participação de Chris Sanders, que retorna para dar voz ao icônico Stitch. Inicialmente projetado para ser uma estreia exclusiva no Disney+, o longa agora será lançado nos cinemas pela Disney. O elenco principal é encabeçado por Sydney Agudong, que interpretará Nani, e inclui também Zach Galifianakis, Billy Magnussen, Courtney B. Vance e Tia Carrere.

Lilo e Stitch original

O filme original, lançado em 2002, apresenta a história de Lilo, uma jovem solitária no Havaí que se torna amiga do alienígena Stitch, criado para ser um agente de destruição. A trama se intensifica quando Stitch é perseguido por outros extraterrestres que desejam levá-lo de volta. Com um orçamento de US$ 80 milhões, a animação original conquistou uma bilheteira global de US$ 273 milhões, sendo US$ 145 milhões apenas nos cinemas dos Estados Unidos.

Nova aposta da Disney

A nova versão de Lilo e Stitch é considerada uma das grandes apostas da Disney para este ano nas bilheteiras. O projeto já recebeu forte investimento em campanhas de marketing, incluindo um comercial inovador exibido durante o Super Bowl, onde Stitch fez uma aparição durante a partida da NFL.

A estreia está programada para coincidir com as férias escolares do hemisfério norte, um período tradicionalmente movimentado para os cinemas. Além disso, o filme contará com clipes que fazem referências a outros remakes recentes da Disney, como Moana e O Rei Leão.