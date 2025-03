Confira a agenda cultural de Santo André do mês de março

Além do carnaval, a prefeitura de Santo André dispõe de diversas atividades culturais no mês de março. A programação conta com oficinas, peças de teatro, eventos e outros tipos de recreações para todas as idades e públicos.

Confira as atividades disponíveis do dia 15 ao 30 de março na cidade de Santo André:

Clube do Livro Elena e o Resgate do Pequeno Xugo

Um clube do livro é um espaço onde leitores se reúnem para discutir obras, trocar impressões e aprofundar a compreensão dos textos. Além de incentivar a leitura, o clube promove debates, estimula o pensamento crítico e fortalece a conexão entre os participantes por meio da troca de ideias.

Esse clube é focado em crianças e adolescentes para que a leitura seja estimulada nessa faixa-etária.

Faixa etária do público-alvo: Crianças de 8 a 14 anos

Número de participantes: Serão duas turmas com 25 crianças (total 50 crianças)

Duração do clube: 5 semanas

Duração de cada encontro: 1 hora e 30 minutos

Local dos encontros: Biblioteca Cecília Meireles – Praça Waldemar Soares, s/n – Parque das Nações, Santo André – SP.

Datas e horários

15/03/2025

Turma 1: das 09h às 10h30

Turma 2: das 11h às 12h30

22/03/2025

Turma 1: das 09h às 10h30

Turma 2: das 11h às 12h30

29/03/2025

Turma 1: das 09h às 10h30

Turma 2: das 11h às 12h30

05/04/2025

Turma 1: das 09h às 10h30

Turma 2: das 11h às 12h30

LILO E STITCH

O Teatro Municipal de Santo André vai receber o espetáculo infantil “Lilo e Stitch”. A peça com mesmo tema do filme da Disney tem o intuito de fazer com que as crianças aprendam a importância de preservar a natureza.

Data e horário: 16/03 às 15h

Local: Teatro Municipal de Santo André: Maestro Flávio Florence – Praça IV Centenário, 01 – Centro, Santo André – SP, 09015-080, Brasil

Classificação indicada: Livre

Valores: A partir de R$35,00

Há dois mil anos

Também no Teatro Municipal de Santo André, haverá a apresentação da peça “Há dois mil anos”. A trama se passa em um cenário onde o cristianismo ainda está nascendo, mostrando embates entre a arrogância das famílias patrícias e a simplicidade fraterna dos primeiros cristãos.

Data e horário: 16/03 às 19h

Local: Teatro Municipal de Santo André: Maestro Flávio Florence – Praça IV Centenário, 01 – Centro, Santo André – SP, 09015-080, Brasil

Classificação indicada: 12 anos

Valores: A partir de R$50,00