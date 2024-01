Teatro Municipal de Santo André entra na reta final de modernização

Um dos maiores símbolos culturais de Santo André está ficando pronto para ser devolvido à população e à cena artística. O Teatro Municipal Maestro Flavio Florence, no Paço Municipal, entrou em fase final de reforma e será entregue em abril.

Com a entrega, Santo André terá recebido de presente três equipamentos culturais no mês de aniversário da cidade – O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes foi entregue restaurado em abril de 2022 e o Teatro Conchita de Moraes foi aberto em abril de 2023 após ampla reforma.

O Teatro Municipal foi vistoriado nesta sexta-feira (26) pelo prefeito Paulo Serra na companhia da secretária de Cultura, Simone Zárate, da secretária adjunta de Cultura, Azê Diniz, e do diretor do Departamento de Manutenção e Obras da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Félix Beserra.

“Essa é a maior reforma desde a fundação do Teatro Municipal. A gente tem feito não só modernização, mas reforma estrutural: hidráulica, questão do telhado, acessibilidade. Então é grande reforma somada à modernização que queremos entregar no mês de abril”, declarou o prefeito Paulo Serra. “Entramos na fase final, de acabamento. Acontece tudo ao mesmo tempo: camarins, palco, forro, acessibilidade, iluminação. Tudo vai ser mexido nestes próximos três meses até a entrega”, continuou o chefe do Paço andreense.

Já foram realizadas as reformas dos banheiros (com acessibilidade), a troca dos pisos do saguão, da sala de exposição, da bilheteria e da plateia, todas as intervenções hidráulicas nas áreas contempladas, a modernização e upgrade no sistema de ar-condicionado. Estão em fase de finalização a execução da rampa de acesso dos bastidores, a pintura, o forro e a impermeabilização dos camarins, além da instalação do piso do palco, da parte elétrica e a impermeabilização da cúpula do teatro.

No total, são 4 mil metros quadrados de área modernizada. “O andreense tem relação afetiva com os símbolos da cidade, e o teatro, em especial, por ter uma das melhores acústicas do Brasil, pelo passado com agenda na cena cultural nacional, tem essa ligação. Então, além da questão estrutural para que funcione melhor, a gente consegue modernizar resgatando o projeto original, nas características, com respeito ao patrimônio histórico”, exaltou o prefeito Paulo Serra.

Pela história, tradição e por se tratar de um patrimônio tombado, existe toda preocupação com a manutenção da originalidade do local, que terá 464 lugares, mais quatro poltronas para obesos e quatro espaços para cadeirantes. “Alguns elementos ainda são os mesmos, como as colunas (do palco), o maquinário dos palcos laterais, a manutenção e o funcionamento do fosso da orquestra, então é uma maneira de respeitar toda essa arquitetura pensada lá em 1964 e que foi entregue em 1971”, enalteceu Azê Diniz.

Ainda segundo a secretária adjunta de Cultura, a pasta já está trabalhando para o espetáculo que será responsável pela reinauguração deste tão importante e simbólico equipamento. “Estamos recebendo muitos convites, fazendo propostas. Entendemos que tem que ser o melhor para a cidade.”

História – Inaugurado em abril de 1971 após quatro anos de construção, o Teatro Municipal de Santo André integra o projeto arquitetônico do Paço Municipal, elaborado pela empresa Rino Levy Arquitetos Associados e pelo paisagista Roberto Burle Marx.

Anteriormente chamado de Antônio Houaiss, o espaço cultural passou a se chamar Teatro Municipal Maestro Flavio Florence em 2019, em homenagem ao regente que esteve à frente da Orquestra Sinfônica de Santo André (Ossa) por 20 anos – de 1988 até seu falecimento, em 2008.