Teatro MorumbiShopping apresenta projeto de humor feito por mulheres

Para ressaltar a importância das mulheres que fazem comédia stand-up, o projeto Solos Femininos, do Teatro MorumbiShopping, traz a nova safra do humor feito por 3 humoristas que vem se destacando na cena atual, em apresentações de seus mais recentes solos de humor. A programação abre com Niny Magalhães no espetáculo Uma Mãe Vida Loka, onde conta histórias da sua vida, no dia 20 de janeiro; com uma enorme habilidade de rir de si mesma Priscila Castello Branco apresenta Tô Quase Lá, dia 27 de janeiro; e Dadá Coelho conta causos sacanas e surpreendentes em Cuscuz na Mão, no dia 3 de fevereiro.

Niny Magalhães – Uma Mãe Vida Loka

Comediante, mãe solo e negra, Niny Magalhães reúne em seu primeiro solo de stand up histórias da sua vida. Da infância, casamento, até se tornar mãe de três e com tudo que aconteceu e acontece, depois da maternidade.

Brasiliense, nascida em Ceilândia, começou a carreira no universo do stand up com pequenos shows em bares na capital federal. Fez de suas experiências pessoais piadas incríveis, e logo chamou atenção de canais da TV fechada, como Comedy Central Brasil, TNT e de grandes nomes da comédia, sendo convidada para aberturas dos shows de Thiago Ventura, Hélio de La Peña, Bruna Louise e Afonso Padilha. Em três anos de carreira já se apresentou em lugares como Museu Nacional, Teatro Goldoni em Brasília, Teatro Opus Frei Caneca, Teatro Municipal de São Paulo e é integrante do elenco do programa Humor Negro do Canal Multishow.

Serviço:

Dia 20 de janeiro de 2024 – Sábado, às 22h.

Duração: 60 minutos.

Classificação: 16 anos.

Ingressos: R$60 e R$30.

Priscila Castello Branco – Tô Quase Lá

Com uma enorme habilidade de rir de si mesma, a atriz e humorista Priscila Castello Branco usa seus problemas para se destacar na cena stand-up nacional. Aos 34 anos, a paulistana conta com sete anos de carreira no teatro e volta aos palcos com o espetáculo “Tô quase lá”, no qual fala sobre todas as expectativas que pairam sobre a mulher moderna, de sexo a ascensão profissional.

Escrito, roteirizado e dirigido por Priscila, o texto fala de seu cotidiano de contrastes, como o “falso glamour” de ser atriz e a sensação de não ser o suficiente, além de trazer situações cômicas vividas com a família. “Quem nunca teve um date ruim? Quem nunca passou algum perrengue com um golden shower? Tá bom, talvez nem todo mundo tenha tido uma experiência de Golden Shower. Mas de repente você tá quase lá!”, brinca.

Apaixonada pelo humor desde criança, Priscila cursou importantes escolas de teatro no eixo Rio-São Paulo, como O Tablado e Célia Helena Centro de Artes e Educação. Na televisão, integrou o elenco de duas novelas da Globo: “Deus salve o rei” (2018) e “Salve-se quem puder” (2020). Ela também participou dos realities “Futuro Ex-Porta”, do Porta dos Fundos, e “Comediantes em Casa”, no Comedy Central, e das séries “Suburbanos” e “Chamado Central”, ambas no Multishow.

Serviço:

Dia 27 de janeiro – Sábado, às 22h.

Duração: 55 minutos.

Classificação: 16 anos.

Ingressos: R$60 e R$30.

Dadá Coelho – Cuscuz na mão

A piauiense é considerada uma das maiores revelações do humor. A atriz e roteirista situa as suas tiradas rápidas no limite entre erótico, safadeza, provocação e a saliência, além de contar causos sacanas e surpreendentes, cheio de ironias que não poupam nem a si mesma. Durante o espetáculo, mete a mão na massa e faz um cuscuz de verdade e o tempera contando histórias hilárias.

Serviço:

Dia 3 de fevereiro – Sábado, às 22h.

Duração: 70 minutos.

Classificação: 16 anos.

Ingressos: R$60 e R$30.

Sobre o Teatro MorumbiShopping

O Teatro MorumbiShopping tem como principal característica a diversidade da sua programação e de seu público. Com isso demarca o seu lugar de destaque na cena cultural da cidade tanto pela curadoria quanto pela infraestrutura para realização de espetáculos, shows e os mais variados tipos de eventos corporativos.

Sempre com uma excelente qualidade artística nas áreas de música, humor, teatro adulto e infantil, o Teatro está instalado no piso G1 do MorumbiShopping e acomoda até 250 pessoas, atendendo todas as normas de acessibilidade.

Endereço: Av. Roque Petroni Júnior, 1089, Jardim das Acacias, São Paulo – SP