Teatro é atração no aniversário de São Paulo

No final de semana de aniversário da cidade de São Paulo, celebrado no sábado, 25 de janeiro, o teatro mais uma vez se reafirma como atração preferida para muitos paulistanos. Entre as várias produções atualmente em cartaz, duas em especial celebram os encantos da arte teatral e o ofício de atuação, com performances aclamadas pela crítica e pelo grande público.

Com ingressos gratuitos, distribuídos duas horas antes de cada sessão, a tragicomédia Ana Lívia, uma intensa e intrigante celebração ao poder do teatro, estrelada pelas atrizes Bete Coelho e Vera Zimmermann, com direção de Daniela Thomas, terá apenas quatro novas apresentações no Centro Cultural São Paulo – Sala Jardel Filho, somente de 23 a 26 de janeiro (quinta a sábado, às 20h, e domingo, às 19h). O texto, criado especialmente para a Cia.BR116 – Teatrofilme, é a estreia autoral em teatro do escritor e tradutor Caetano W. Galindo.

Como uma catarse em looping incessante, a conversa compulsiva e provocadora de Ana e Lívia traz à tona a relevância da escrita contemporânea de Galindo, tradutor de Ulysses, de James Joyce. “Duas atrizes em busca de um desfecho”. É assim que o autor resume a trama, em uma montagem que se derrama e escorre, graças à fluidez da narrativa e da atuação, como um rio que, sem escolha, ruma ao mar. O elemento principal desta montagem é a atuação visceral das atrizes Bete Coelho e Vera Zimmermann, em uma concepção artística limpa, precisa, despida de enfeites, que prioriza alguns dos principais elementos da linguagem teatral – o poder da palavra e do gesto.

Uma outra opção, é o surpreendente sucesso de público e de crítica que arrebatou o público em 2024, sempre com ingressos esgotados com semanas de antecedência. O espetáculo Como é que eu vim parar aqui?, estrelado por Thai de Melo e chamado por ela de autoficção, é um verdadeiro acontecimento, em uma montagem que encanta ao expor as experiências, provocações e reflexões da figura de sucesso nas redes sociais (e agora também nos palcos), de forma cômica e, ao mesmo tempo, que emociona e faz pensar. O espetáculo volta a ser exibido no Teatro Unimed, com apenas três sessões de sexta a domingo, nos dias 24, 25 e 26 de janeiro de 2025. Os ingressos já podem ser comprados pela Internet e na bilheteira do teatro (na esquina da Alameda Santos com a rua Augusta, em São Paulo).

Com direção de Bruno Guida e produção de Dani Angelotti, Como É Que Eu Vim Parar Aqui traz as experiências e reflexões da comunicadora Thai de Melo, jornalista de formação que agora repete nos palcos o sucesso que faz nas redes sociais, onde tem feito provocações sobre moda, comportamento e estilo.

A trama acompanha Thai, que inicia a peça de forma reflexiva. Aos poucos, ela transcende suas próprias experiências e começa a se questionar sobre temas universais que ecoam na sociedade contemporânea. A narrativa é construída de forma cômica, que permite aos espectadores se identificarem com situações e reviravoltas que a vida apresenta. Simultaneamente, o espetáculo carrega uma carga emocional que ressoa com experiências universais e torna a história da comunicadora não apenas pessoal, mas também popular.