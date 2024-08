Teatro do Sesi Itapetininga recebe o espetáculo de dança “Começaria Tudo Outra Vez”

O Teatro do SESI Itapetininga (SP) recebe o espetáculo de dança “Começaria Tudo Outra Vez’. As apresentações serão realizadas neste sábado (17/08/2024) às 20h e no domingo (18/08/2024) às 18h.

Concebida e dirigida por Joisy Amorim, a obra não apenas retrata, mas também celebra a essência do amor, traçando sua jornada desde as reflexões filosóficas de Sócrates, Platão e Aristóteles até as discussões e conceitos mais contemporâneos, imersos na complexidade das relações humanas.

Com uma trilha sonora envolvente, composta por canções e poemas interpretados por Maria Bethânia, o espetáculo revela as múltiplas faces e nuances do amor em suas manifestações de Eros, Filia e Ágape. Participe conosco!

SERVIÇO DA EXPOSIÇÃO:

Data: 17 de agosto – sábado, às 20h | 18 de agosto – domingo, às 18h

Local: Teatro Sesi Itapetininga – Av. Padre Antônio Brunetti, 1360, V. Rio Branco

Classificação: Livre

Duração: 50 min.

Informações: Ligue (15) 3275-7920 / Envie uma mensagem para (15) 99839-884

Entrada gratuita – Reservas do ingresso liberadas no MEU SESI. O ingresso tem validade até 15 minutos antes da apresentação. Os ingressos remanescentes serão distribuídos 15 minutos antes do início do espetáculo.