Teatro Conchita de Moraes recebe banda de alunos do Instituto SECI

O grupo é composto pelos treze alunos de idades entre 11 e 17 anos que integram o projeto Solta o Som, do Instituto SECI que oferece aulas gratuitas de música para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, moradores do subdistrito do Capuava.

A iniciativa busca valorizar a cultura local e promover intercâmbio entre os jovens artistas e público. Apresentando repertório diversificado com releituras de clássicos da música brasileira e sucessos do momento como Taylor Swift, a banda promete entregar muita animação e energia. No dia, quem também dará uma palinha são os professores de música da instituição, que pretendem complementar o repertório com músicas nacionais e internacionais.

O projeto cultural do Instituto SECI teve início em 2015, e desde então, atendeu centenas de crianças e adolescentes. O foco na música é mais recente, começou em 2019, para atender a demanda dos beneficiários, como conta o presidente do Instituto SECI, Guilherme Ferreira, “estamos realizando um antigo sonho de ter a nosso pessoal se apresentando no Teatro, para que as pessoas possam assistir e valorizar o que é feito na periferia”.

Por isso, ressalta Guilherme, é muito especial que a estreia da banda dos alunos, aconteça no novo Teatro Conchita de Moraes que abriga a Escola Livre de Teatro. O show também marca a estreia da apresentação da banda para o público pagante. De acordo com os organizadores a cobrança de um valor simbólico é uma forma de contribuição solidária para cobrir os gastos com a produção do evento.

As vendas de ingressos para o espetáculo começaram no dia 23/11, na sede do Instituto SECI e nas redes sociais da entidade. E, o evento acontecerá dia 07/12 (quinta-feira), aberto ao público e o valor do ingresso é R$20,00.

Para mais informações: Buscar @institutoseci nas redes sociais ou na sede do Instituto SECI na Rua Ilíria, 73 – Parque Capuava – Santo André.