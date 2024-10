Teatro Bradesco comemora 15 anos com show dos Titãs e convidados especiais

O Teatro Bradesco reuniu, na noite de terça-feira (22), grandes nomes da música brasileira para uma apresentação especial do show “Titãs Microfonado”. O evento celebrou os 15 anos de um dos espaços mais prestigiados, modernos e versáteis de entretenimento e cultura de São Paulo. Ney Matogrosso, Vitor Kley, Luiza Possi e Roberto de Carvalho subiram ao palco como convidados especiais, contribuindo para uma noite marcante, com a atriz Mel Lisboa como mestre de cerimônias. O show completo estará disponível no canal oficial do Teatro Bradesco no YouTube a partir de 30 de outubro.

A comemoração reuniu personalidades do meio cultural e digital, como Adriana Lessa, Taumaturgo Ferreira, Alan Severiano, Camila Fremder e Mauro de Souza, além de executivos do Bradesco, como a diretora de Marketing e CRM, Nathália Garcia. Também participaram Carlos Konrath, Presidente do Conselho da OPUS Entretenimento, e Lucas Zaffari, CEO da empresa.

Como parte das homenagens, o Teatro Bradesco eternizou a contribuição de artistas icônicos da cultura nacional, entre eles Claudia Raia, Miguel Falabella e Maurício de Souza, com placas personalizadas nas poltronas do teatro.

A celebração contou com uma cenografia especial, que percorreu os 15 anos de trajetória do Teatro Bradesco, relembrando momentos emblemáticos e reforçando seu legado como um dos mais importantes palcos culturais do país.