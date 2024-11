Teatro Bradesco Apresenta: Titãs “Microfonado” em edição especial no YouTube

Para celebrar seus 15 anos de história, o Teatro Bradesco realizou, no dia 22 de outubro, um show inesquecível dos Titãs com o projeto “Microfonado”, que agora pode ser assistido na íntegra, de qualquer lugar, pelo canal oficial do Teatro Bradesco no YouTube. O espetáculo reuniu diferentes gerações da música brasileira em uma noite memorável, com participações especiais de Ney Matogrosso, Vitor Kley, Luiza Possi e Roberto de Carvalho.

Sérgio Britto, Branco Mello e Tony Bellotto, acompanhados de Beto Lee e Mario Fabre, apresentam clássicos como Sonífera Ilha e Flores, além de faixas do álbum mais recente, Olho Furta-Cor. Em um show que atravessa todas as décadas de sua trajetória, o grupo entrega uma experiência memorável ao público.

Desde 2022, o projeto “Teatro Bradesco Apresenta” passou a ser híbrido com shows presenciais e posterior transmissão no YouTube do Teatro Bradesco. Em uma parceria entre o Teatro Bradesco e a Opus Entretenimento, o projeto já contou com shows de renomados artistas como Alexandre Pires, Seu Jorge, Jota Quest, Ana Carolina, Diogo Nogueira, além de palestras com Leandro Karnal, Monja Coen e muitos outros.

Com uma produção pensada para proporcionar uma experiência intimista, o espetáculo “Microfonado” foi especialmente concebido para o formato teatral, garantindo proximidade e interação com o público. Os fãs dos Titãs e os apaixonados pela música brasileira já podem se programar para acompanhar o espetáculo online, que já está disponível no canal oficial do Teatro Bradesco, no Youtube.

Bradesco e a cultura

Com centenas de projetos patrocinados anualmente, o Bradesco acredita que a cultura é um agente transformador da sociedade. Além do Teatro Bradesco e da Casa Bradesco, centro de criatividade na Cidade Matarazzo, o banco apoia iniciativas que contribuem para a sustentabilidade de manifestações culturais que acontecem de norte a sul do País, reforçando o seu compromisso com a democratização da arte. São eventos regionais, feiras, exposições, centros culturais, orquestras, musicais e muitos outros. O banco também mantém o Bradesco Cultura, plataforma digital que reúne conteúdo relacionado às ações culturais que contam com o patrocínio da instituição. Visite em cultura.bradesco