TCESP e AFPESP promovem 1ª Corrida e Caminhada do Servidor Público

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) completou seu Centenário de existência em 2024. Ao longo do ano, uma série de eventos foi planejada para comemorar a história da Corte de Contas paulista. Neste calendário está incluída a realização da 1ª Corrida e Caminhada do Servidor Público, agendada para o dia 1º de dezembro, no Centro Histórico da cidade de São Paulo.

As inscrições para o primeiro lote estão abertas e podem ser feitas no site oficial da prova: www.corridadoservidorpublico.com.br. Neste mesmo endereço podem ser encontradas mais informações sobre o evento e seus percursos.

Os organizadores do evento lembram que a corrida é aberta para todos os adeptos do esporte, sendo dividida em três categorias: caminhada de 3km, corrida de 5km e corrida de 10km. A previsão é de que participem cerca de 3 mil corredores.

A largada e chegada das provas acontecerão na região do Pátio do Colégio, passando pelas principais ruas e avenidas do Centro Histórico. Os participantes terão fácil acesso ao local da prova pela estação de metrô da Sé (Linha 1 Vermelha), ou de ônibus pelo Terminal Dom Pedro.

O objetivo da prova é proporcionar um encontro que integre os servidores públicos do Estado de São Paulo e a sociedade paulista, incluindo os fãs de provas pedestres, ressaltando o importante papel das instituições de fiscalização e controle externo. Além de fazer menção aos 100 anos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a prova conta com a parceria da Associação dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo (AFPESP).

Sobre os organizadores

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), responsável pela fiscalização dos recursos públicos de 644 municípios, além do governo estadual, envolvendo cerca de 3.800 órgãos jurisdicionados, completa 100 anos em 2024. Possui cerca de 2 mil servidores ativos e mil inativos, com sede na capital e 20 unidades regionais no estado de São Paulo (Adamantina, Andradina, Araçatuba, Araraquara, Araras, Bauru, Campinas, Fernandópolis, Guaratinguetá, Itapeva, Ituverava, Marília, Mogi Guaçu, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Sorocaba).

A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (AFPESP) destaca-se como a maior instituição associativa da América Latina, com mais de 240 mil associados servidores civis municipais, estaduais e federais do território paulista. A entidade dispõe de ampla infraestrutura e oferece atendimento na Sede Social (capital) e em 19 unidades regionais localizadas nos principais polos do estado de São Paulo.

A Norte Marketing Esportivo, empresa com 20 anos de mercado, já promoveu mais de 300 ações esportivas. Dentre os participantes, a soma chega a mais de um milhão de pessoas. Destaque para os eventos Night Run (maior circuito de corridas de rua noturna do mundo) e Circuito das Estações (maior circuito de corridas de rua da América Latina). A Norte Marketing também engloba a O2Corre, a maior plataforma de corridas de rua do Brasil, e o Ativo, o mais completo portal de esportes do país.