Tarifa Zero completa um ano de operação em São Caetano

O Programa Tarifa Zero, que estabeleceu a gratuidade no transporte público municipal de São Caetano do Sul, completa 1 ano de operação nesta sexta-feira (1/11). No período, o número de passageiros nos ônibus municipais praticamente triplicou, passando de 25 mil para 74 mil por dia.

Além do viés social, o Tarifa Zero se consolidou como indutor do crescimento econômico local, já que estabelecimentos comerciais localizados nas vias de circulação de ônibus tiveram um incremento de faturamento de até 36%.

“Isso comprova que o dinheiro economizado na tarifa está sendo injetado no comércio local. É mais gente circulando e mais gente consumindo, fazendo a roda da economia girar”, afirma o prefeito José Auricchio Júnior.

CIRCULAÇÃO

O aumento do fluxo de pessoas pelo comércio da cidade e o consequente aumento do faturamento é confirmado por Irene de Sousa Carvalho Araújo, 47 anos, gerente da Chocoton, comércio de chocolates na Rua Visconde de Inhaúma, no Bairro Nova Gerty.

“Não senti muita diferença nos dois primeiros meses da Tarifa Zero. Mas, com o passar do tempo e pelo fato de as pessoas perceberem que era um programa que teria continuidade, percebi um aumento no fluxo de pessoas entrando na loja. Isso, com certeza, refletiu no aumento do faturamento”, atesta Irene.

Fernanda Costa, 25 anos, gerente da PB Kids, na Rua Amazonas, no Centro, também sentiu os impactos econômicos positivos do Tarifa Zero. “Com certeza aumentou o número de pessoas entrando na loja para comprar os nossos produtos.”