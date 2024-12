Tarifa de ônibus em São Paulo sofrerá o maior reajuste em uma década

A Prefeitura da capital paulista anunciou um reajuste significativo de 13,64% no valor da tarifa de ônibus, elevando o preço da passagem de R$ 4,40 para R$ 5,00. O aumento, que será implementado a partir do dia 6 de janeiro, marca o maior percentual de ajuste em uma única vez nos últimos dez anos sob a administração do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Desde 2015, quando Fernando Haddad (PT) promoveu um aumento de 16,67%, elevando a tarifa de R$ 3,00 para R$ 3,50, não havia sido registrado um ajuste tão expressivo no transporte público municipal. Naquela ocasião, a tarifa estava congelada há quatro anos, um cenário semelhante ao atual. Haddad havia cogitado um novo aumento em 2013, mas recuou diante das grandes manifestações populares que ocorreram naquele ano.

O aumento subsequente feito por Haddad ocorreu em 2016, quando a tarifa subiu para R$ 3,80, representando um incremento de 8,57%. Em 2018, João Doria (PSDB) promoveu um ajuste de 5,26%, fazendo com que os passageiros pagassem R$ 4,00 pela passagem. Durante a gestão de Bruno Covas (PSDB), foram realizados dois aumentos: o primeiro foi de 7,5%, levando o preço a R$ 4,30 em 2019 e o segundo em 2020, que resultou em uma elevação de 2,33%, fixando o valor em R$ 4,40.

Após esse último ajuste em janeiro de 2020, a tarifa permaneceu estável até agora. A administração municipal defende que o novo reajuste é inferior à inflação acumulada no mesmo período. Segundo os dados divulgados pela gestão Nunes, o índice IPCA indica que a inflação acumulada desde o último aumento é de aproximadamente 32%. Se a tarifa fosse ajustada para refletir essa inflação total, seu valor deveria ser superior a R$ 5,84.

Além do aumento na tarifa dos ônibus municipais, o dia 6 de janeiro também marcará um reajuste nas tarifas dos trens e do metrô. Sob a gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos), essas tarifas passarão a custar R$ 5,20.