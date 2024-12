Tarcísio impulsiona emendas voluntárias em 2024

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), planeja distribuir R$ 2,14 bilhões em emendas voluntárias a deputados federais e senadores em 2024, superando os valores das gestões anteriores. Esse aumento ocorre em um ano eleitoral, reforçando sua estratégia para consolidar alianças políticas e influenciar disputas municipais.

As emendas voluntárias são destinadas a obras e melhorias em municípios, frequentemente beneficiando aliados do governo. Apesar de declarações da Secretaria de Governo, liderada por Gilberto Kassab (PSD), de que o aumento não tem relação com o calendário eleitoral ou a privatização da Sabesp, muitos enxergam na prática um mecanismo de troca por apoio político. Isso cria um cenário desigual, onde aliados recebem mais recursos do que parlamentares da oposição.

Até dezembro de 2023, apenas 52% do montante previsto havia sido empenhado ou pago, gerando insatisfação entre deputados. Em contraste, as emendas impositivas, distribuídas de forma equitativa, destacam a influência política das voluntárias.

Ao ampliar essas emendas, Tarcísio busca fortalecer sua base política em um momento decisivo para o governo. Contudo, a medida levanta questionamentos sobre a transparência e a equidade no uso dos recursos públicos, pontos essenciais para a democracia regional.