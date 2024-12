Tarcísio fortalece laços com Argentina e propõe novos investimentos para SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sediou nesta segunda-feira (2) um encontro diplomático significativo no Palácio dos Bandeirantes, recebendo a secretária-geral do governo argentino, Karina Milei, e o ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo. A comitiva argentina também contou com a presença do Cônsul Geral Luis Maria Kreckler e do secretário de Coordenação de Energia e Mineração, Daniel González.

A reunião visou estreitar laços entre os dois governos por meio da troca de experiências em políticas econômicas. Em uma demonstração de apreço pela nação vizinha, Tarcísio agraciou Karina Milei com a Ordem do Ipiranga, no grau máximo, destacando a importância das relações bilaterais.

Durante o encontro, o governador destacou os esforços do presidente argentino Javier Milei em promover ajustes fiscais e apresentou o programa “São Paulo na Direção Certa”. Este plano ambicioso busca aumentar a eficiência nos gastos públicos, reduzir despesas e incrementar a arrecadação estadual, além de atrair novos investimentos para São Paulo.

O programa “São Paulo na Direção Certa”, cujas diretrizes foram recentemente divulgadas no Diário Oficial, visa transformar o Estado em um polo mais eficiente e atrativo para investimentos. Tarcísio detalhou iniciativas como a privatização da Sabesp e parcerias público-privadas que prometem injetar bilhões de reais em melhorias para a população. O modelo de desestatização da Sabesp despertou particular interesse entre os representantes argentinos.

O governador também ressaltou esforços para reduzir a burocracia estatal através da digitalização dos serviços públicos, destacando que São Paulo contará com um orçamento recorde para investimentos em 2025. A Argentina, sendo o terceiro maior parceiro comercial do estado paulista, possui 30 das suas 73 empresas brasileiras sediadas em São Paulo.

A possibilidade de uma missão empresarial brasileira à Argentina foi discutida como uma oportunidade para empresários nacionais explorarem o novo cenário econômico argentino. Participaram da reunião figuras proeminentes do governo paulista, incluindo Arthur Lima, secretário-chefe da Casa Civil; Samuel Kinoshita, secretário da Fazenda; Rui Gomes, presidente da InvestSP; Samo Tosatti, chefe da Assessoria Internacional da Casa Civil; e Gustavo Villaça, assessor especial do governador.