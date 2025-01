Taka Yamauchi visita bairro Eldorado para enfrentar crise de segurança e vulnerabilidade

No último domingo (05), o prefeito Taka Yamauchi esteve presente no bairro Eldorado para examinar a crescente preocupação dos moradores em relação ao aumento significativo de pessoas em situação de rua e usuários de substâncias ilícitas na localidade.

A visita do prefeito foi acompanhada por diversos secretários municipais, incluindo Paulo Pinheiro da Silva, da Secretaria de Segurança Cidadã; Bruno Gabriel, da Secretaria de Planejamento e Gestão; Marcos Michels, da Secretaria de Governo; além dos vereadores Juninho do Chicão e Eduardo Minas.

Agravamento da situação preocupa moradores

Durante a visita, o prefeito recebeu relatos de que a situação se agravou a partir do final de dezembro, com a chegada de indivíduos desconhecidos que têm ocupado as calçadas e, segundo os residentes, têm perturbado a comunidade e utilizado drogas em espaços públicos.

Em resposta às preocupações apresentadas, Taka Yamauchi dialogou diretamente com os moradores e inspecionou as áreas mais afetadas do bairro. Como ação imediata, ele ordenou à Seccional de Polícia de Diadema que intensificasse as investigações para identificar a origem dos problemas relatados.

Gabinete de crise será criado para ações conjuntas

Além disso, o prefeito anunciou a criação de um gabinete de crise que contará com a colaboração de várias secretarias para desenvolver ações eficazes voltadas à segurança pública, ao combate ao tráfico de drogas e ao acolhimento das pessoas em situação vulnerável.

“O nosso objetivo é minimizar os impactos causados pelo tráfico de drogas e oferecer tratamento adequado aos usuários, garantindo também o acolhimento digno às pessoas em situação de rua, com o suporte da Assistência Social. Ressalto ainda a importância dos moradores realizarem denúncias pelo número 190, permitindo que haja o devido registro das ocorrências pela Polícia Militar do Estado. Assim, poderemos aumentar a presença policial na área”, declarou o prefeito.

A população pode fazer denúncias ou buscar informações diretamente com a Polícia Militar pelo telefone 190 ou com a Guarda Civil Municipal pelo número 4043-6330.