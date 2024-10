PM apreende mais de 15 kg de drogas em operação no Eldorado

Durante patrulhamento tático de ROCAM pelo bairro Eldorado-SP, visualizamos um indivíduo com as mesmas caraterísticas de um indivíduo que supostamente seria gerente da “biqueira” no bairro.

Dado voz de parada para o mesmo e realizado a busca pessoal nada de ilícito foi entrado, porém, na entrevista o indiciado informou a equipe que era dono da biqueira a pouco tempo e que guardava os entorpecentes em sua residência.

Com o apoio do tático comando, Tático 90° e ROCAM 1, nos deslocamos até a casa do infrator onde o mesmo franquiou a entrada da equipe policial sendo possível constatar um saco de lixo com diversos tubos com lança perfume e uma bolsa azul com diversos entorpecentes pronto para consumo.

Diante dos fatos, indivíduo e entorpecentes foram conduzidos ao 98° DP de SP, onde delegado de plantão tomou ciência dos fatos e elaborou BO de tráfico de entorpecentes .

APREENSÕES:

734 – Invólucros de cocaína

2242 – Porções de maconha

170 – Invólucros de crack

279 – Tubos de lança

TOTAL: 15,300KG