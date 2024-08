Tabata Amaral abre o Ciclo de Debates ACSP com candidatos à Prefeitura de São Paulo

Amanhã, 15 de agosto, às 15h, Tabata Amaral (PSB), candidata à Prefeitura de São Paulo, abrirá o tradicional Ciclo de Debates ACSP. O encontro será realizado na sede da Associação Comercial de São Paulo e contará com as presenças de representantes da entidade e empresários que terão a oportunidade de conhecer as propostas da postulante ao Executivo Municipal, além de fazer suas perguntas sobre temas de interesse da cidade.

Tabata Amaral é deputada federal e candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PSB. Nasceu na Vila Missionária, na periferia de São Paulo, filha de uma diarista e um cobrador de ônibus. Aos 11 anos foi medalhista da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e sua vida mudou. Criou seu primeiro projeto social aos 14 anos, defendeu o Brasil em cinco olimpíadas internacionais de ciências e formou-se em Ciência Política e Astrofísica pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, com bolsa integral. Fundou os movimentos Mapa Educação, Acredito e Vamos Juntas. Foi a segunda mulher mais votada do Brasil em 2018 e logo no primeiro ano do mandato recebeu o prêmio Congresso em Foco de melhor deputada federal. Em 2022 foi a deputada progressista mais votada do país. Aprovou leis no Congresso que começaram a mudar a cara da educação no Brasil, com destaque para o Pé-de-Meia, auxílio financeiro para que todo aluno de escola pública possa concluir o ensino médio. É presidente e fundadora das Frentes Parlamentares da Saúde Mental, dos Centros Urbanos e da Licença Paternidade. Foi eleita uma das 100 jovens lideranças que estão mudando o mundo pela Time Magazine e uma das 100 mulheres mais influentes do mundo pela BBC.

Agenda

Ciclo de Debates ACSP com Tabata Amaral (PSB)

Data: 15/08/2024 (quinta-feira)

Horário: 15h

Endereço: Rua Boa Vista, 51 – 9º andar

