SVO Secreto recebe Cacau Groove no Shopping Vila Olímpia em 1º de novembro

A Cacau Groove, formada por Alê Costa, fundador da Cacau Show, e Fernando Quesada, sócio da School of Rock, será a atração do SVO Secreto no Shopping Vila Olímpia no dia 1º de novembro, sexta-feira, às 19h. A apresentação, que acontece no Terraço do 3º piso do shopping, é gratuita e os ingressos podem ser resgatados pelo aplicativo Multi.

O projeto musical traz ao palco um repertório recheado de sucessos do rock nacional, com clássicos de bandas como Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, Capital Inicial e Barão Vermelho.

A banda é formada por Alê Costa (voz e guitarra), Fernando Quesada (baixo), Tiagão (guitarra) e Rodrigo Oliveira (bateria) e já se apresentou com artistas como Supla, Toni Garrido, Capital Inicial, Tiaguinho, entre outros. Tiagão e Rodrigo Oliveira já fizeram parte de grandes bandas como Shaman, Korzus, Oitão (Fogaça), além de tocar com grandes bandas em festivais como Rock in Rio, Monsters of Rock, entre outros.

"É um show muito animado com músicas que todo mundo conhece para poderem cantar e participar com a gente!", diz Fernando Quesada, baixista do projeto e empreendedor sócio da rede de escolas de música School of Rock. "Será uma honra receber Alê Costa, Fê Quesada e a Cacau Groove no palco do SVO Secreto.

A banda faz uma viagem incrível em uma era de ouro da música nacional, o rock dos anos 80 e 90. Então, será uma festa para celebrar artistas e hinos icônicos, certamente uma noite pra ninguém ficar parado", destaca o curador Juliano Rocha.