Sustentabilidade e tecnologia criativa no Sesc São Caetano

O Espaço de Tecnologias e Artes (ETA) do Sesc São Caetano está com uma série de atividades voltadas para o público que busca explorar a criatividade de forma sustentável e tecnológica. Durante o mês de outubro, o ETA oferecerá oficinas que abrangem desde o reaproveitamento de materiais até a iniciação em tecnologias digitais, com destaque para a moda sustentável e a reciclagem de resíduos têxteis e eletrônicos.

Uma das iniciativas que reforça o compromisso com a sustentabilidade é o curso AteliETA – Reciclagem: Criação de Roupas e Acessórios com Tecido de Guarda-chuva, ministrado por Márcio Masselli, do Garoa LAB: Moda Sustentável. Essa oficina busca estimular o trabalho colaborativo e o compartilhamento de práticas manuais e criativas, utilizando tecidos de guarda-chuva para confeccionar roupas e acessórios. Projetos como pochetes, ecobags e brinquedos para gatos serão desenvolvidos, incentivando reflexões sobre consumo consciente, descarte e reaproveitamento de materiais. O curso acontecerá de 9/10 a 6/11, às quartas-feiras, das 14h30 às 16h30.

Outra atividade em destaque é a oficina TraquitanETA: Construção de Brinquedos com Recicláveis, conduzida por Adriano Calsone, educador em Tecnologias e Artes. Voltada para famílias, essa oficina une reciclagem e eletrônica na criação de “traquitanas” divertidas e funcionais, como carrinhos iluminados com LEDs e robôs feitos com materiais reaproveitados. As oficinas ocorrerão nos dias 5, 19 e 26 de outubro, aos sábados, das 14h às 16h

O letramento digital para o público 60+ também será uma prioridade com o curso Combo Digital 60+ WhatsApp & Instagram, que ensinará os primeiros passos para a utilização dessas redes sociais essenciais no dia a dia. O curso acontecerá de 8/10 a 26/11, às terças-feiras, das 14h30 às 16h30.

Outra atividade que inclui no ETA, é a oficina de dublagem infantil, no dia 12/10, que proporciona experiência inovadora e estimula a criatividade de maneira prática e divertida.

O ETA do Sesc São Caetano segue como um espaço inovador, oferecendo ferramentas e recursos para todas as idades explorarem novas habilidades com impacto positivo, seja por meio da tecnologia ou do reaproveitamento sustentável de materiais.

Serviço:

AteliETA – Reciclagem: Criação de Roupas e Acessórios com Tecido de Guarda-chuva

Com Márcio Masselli (Garoa LAB: Moda Sustentável)

De 9/10 a 6/11, quartas-feiras, das 14h30 às 16h30

Inscrições: R$ 20 | R$ 10 | R$ 8 pelo portal sescsp.org.br

TraquitanETA: Construção de Brinquedos com Recicláveis

Com Adriano Calsone

Dias 5, 19 e 26/10, sábados, das 14h às 16h

Senhas 30 minutos antes

Combo Digital 60+ WhatsApp & Instagram

Com Adriano Calsone

De 8/10 a 26/11, terças-feiras, das 14h30 às 16h30

Inscrição gratuita pelo portal sescsp.org.br

Vivências com Dublagem

Com Melissa Maia

Dia 12/10, sábado, das 14h às 16h

Senhas 30 minutos antes

Ateliê Digital: Artesanato no Século XXI

Com ContraFluxo

Dia 26/10, sábado, das 10h às 12h

Sesc São Caetano

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Datas: Outubro

Inscrições pelo portal sescsp.org.br

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal Sesc SP