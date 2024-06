Suspeitos são presos na Grande São Paulo após roubar casa no interior

Em uma ação conjunta da Polícia Militar e Rodoviária, cinco suspeitos foram presos logo após um roubo a residência, na quinta-feira (13). O bando tentou fugir, mas foi abordado na rodovia Presidente Castello Branco, em Barueri, região da Grande São Paulo. Cinco armas foram apreendidas, e joias avaliadas em R$ 50 mil foram recuperadas.

Uma equipe de policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de roubo a uma residência, localizada em Botucatu, no interior do estado. Os suspeitos fugiram em dois veículos. Após trabalhos de inteligência, a equipe identificou os carros e descobriu que o bando usaria a rodovia Presidente Castello Branco como rota de fuga.

Em seguida, os PMs do 50º Batalhão de Polícia Militar do Interior informaram que estavam acompanhando um suspeito desde o km 44 e, então, as equipes da Rodoviária montaram um cerco, conseguindo encurralar os dois carros usados pelos criminosos.

Ao perceberem a ação policial, os suspeitos furaram o cerco pelo acostamento. O motorista desceu do veículo e tentou fugir, mas foi detido no local. Conforme a polícia, o carro estava com placas trocadas e possuía queixa de roubo.

Momentos depois, o segundo veículo foi encontrado. Os quatro suspeitos tentaram fugir a pé, mas foram presos pelos policiais.

Durante a vistoria, os agentes apreenderam uma mochila com munições, cinco armas e dois simulacros, além de duas televisões, um drone, bebidas alcoólicas, peças de roupa, joias e cédulas de dólar e euro que pertenciam à família.

A ocorrência foi registrada como roubo, associação criminosa, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor na Delegacia Policial de Barueri, onde os suspeitos foram reconhecidos pelas vítimas.