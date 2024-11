Suspeito de chefiar organização criminosa na Bahia é preso em Guarulhos

A Polícia Civil prendeu em Guarulhos, nesta terça-feira (5), um homem de 41 anos suspeito de liderar uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas em Candeias, na região metropolitana de Salvador (Bahia).

A ação foi realizada por policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Paulo. Os agentes receberam informações da Polícia Civil baiana, que havia solicitado à Justiça um mandado de prisão preventiva contra o suspeito.

O criminoso foi encontrado no Jardim Diogo. Durante a abordagem, ele entregou uma carteira de habilitação com nome falso. No local onde ele foi localizado, havia um revólver calibre 38, além de três celulares e um cartão bancário também com nome falso.

O caso foi registrado pelo DHPP como posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, uso de documento falso e captura de procurado.