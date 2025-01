SUS registra crescimento significativo em cirurgias eletivas em 2024

Em 2024, o Sistema Único de Saúde (SUS) contabilizou a impressionante marca de 13.663.782 cirurgias eletivas, representando um crescimento de 10,8% em comparação ao ano anterior, que registrou 12.322.368 procedimentos. Essa evolução é ainda mais significativa quando se observa o aumento de 32% em relação a 2022, que teve 10.314.385 cirurgias realizadas.

Conforme informações do Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Redução das Filas, destinado à ampliação das cirurgias prioritárias, também demonstrou um avanço considerável no número de procedimentos executados. No último ano, foram realizadas 5.324.823 cirurgias, refletindo um aumento de 18% sobre os 4.510.740 procedimentos realizados em 2023.

A pasta ministerial atribui parte desse progresso ao programa “Mais Acesso a Especialistas“, que foi fundamental para o crescimento expressivo nos serviços especializados do SUS nos últimos dez anos, além da ampliação do quadro de médicos especialistas entre 2022 e 2024.

“O Mais Acesso a Especialistas introduz inovações como um modelo de remuneração focado no cuidado integral ao paciente. Para tal, são direcionados R$ 2,4 bilhões para as áreas de oncologia, cardiologia, oftalmologia, otorrinolaringologia e ortopedia”, destacou o ministério.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o programa conseguiu adesão total dos estados e do Distrito Federal e abrangeu 97,9% dos municípios brasileiros. Até o presente momento, foram enviados 136 planos de ação regionais, atendendo aproximadamente 167,9 milhões de habitantes. A meta principal é reduzir o tempo de espera para consultas, exames e tratamentos, priorizando o diagnóstico precoce.