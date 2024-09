Surf é destaque em estande da Secretaria de Esportes na COB Expo

A Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo vai surfar em uma onda diferente na COB Expo, a maior feira de esportes e negócios do esporte no Brasil. O estande da Sesp terá um simulador em 3D de surf, que permitirá aos usuários uma experiência bem próxima a que um surfista tem sobre a prancha em meio às ondas.

A ativação é só mais uma ação da Secretaria em prol da modalidade, que já rendeu ao Brasil três medalhas olímpicas, incluindo um ouro, com Ítalo Ferreira, em Tóquio-2021. Em breve, a pasta lançará o Surf Praia Para Todos, programa de incentivo à prática do surf de maneira democrática, com aulas teóricas e práticas, e que terá como ponto focal as praias de São Sebastião, litoral paulista.

Em sua segunda edição, a COB Expo 2024 acontece de 25 a 29 deste mês, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo. O evento é uma realização do Comitê Olímpico Brasileiro.

Surf para Todos

O programa “Surf para Todos”, da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, busca democratizar o acesso ao surf nas praias do Litoral Norte, com previsão de início no final de 2024. A iniciativa acontecerá ao longo de cinco semanas em cada praia, oferecendo seis aulas gratuitas de quinta a domingo, e pretende incluir pessoas de todas as idades e classes sociais, promovendo a integração com o esporte e a natureza.

Além de ensinar a prática do surf, o programa tem como objetivo melhorar a saúde física e mental dos participantes, promovendo bem-estar e conscientização ambiental. A iniciativa reforça a importância da atividade física como ferramenta para uma vida mais saudável, acessível a diversas comunidades, e destaca os benefícios do surf, como o desenvolvimento da coordenação motora, equilíbrio e condicionamento cardiovascular.