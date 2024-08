Supershopping Osasco prepara workshop gratuito de vinhos e cervejas para celebrar Dia dos Pais

O Dia dos Pais está chegando e, para comemorar, o SuperShopping Osasco prepara uma campanha especial: o Workshop de Vinhos e Cervejas com Harmonização. A campanha é uma parceria do shopping center com o Apoio Educacional do SENAC e a vinícola Casa Perini.

“Queremos garantir a comemoração do Dia dos Pais e turbinar essa data especial com uma programação inesquecível. É o momento de retribuir todo o carinho e cuidado que sempre recebemos e mostrar o quanto eles são importantes e essenciais em nossas vidas. Será uma experiência única ao lado do pai e uma oportunidade de construir memórias.”,” diz Karina Aono, coordenadora de Marketing do SuperShopping Osasco.

Com aulas exclusivas de chefes especialistas no ramo, como Victor Sampa, Henrique Nascimento, Fernando Diniz, Fabíola Potzik e Gabriela Ito, o workshop acontece no 2º piso do shopping center, ao lado da loja Centauro, a partir do próximo dia 9 e vai até dia 18. As sessões serão realizadas todos os dias com duração de 50 minutos. Serão duas sessões nos dias 9, 13, 14 e 16 de agosto; e apenas uma sessão nos dias 10, 12, 15, 17 e 18 de agosto.

O workshop é somente para maiores de 18 anos e mediante cadastro. As vagas são limitadas e cada CPF dá direito a duas participações, o titular e um acompanhante. Para participar, basta acessar: https://www.sympla.com.br/diadospais.

