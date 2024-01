Supershopping Osasco entra no clima do Carnaval com a programação imperdível do “Clubinho Folia”

O SuperShopping Osasco promove o Clubinho Folia que acontece nos dias 3, 4, 10 e 11 de fevereiro, gratuitamente. A programação especial de Carnaval conta com camarim para pintura facial, pintura no cabelo, além de oficinas artísticas, desfile de fantasia para toda a família e a presença da Banda Coruja em Cena.

“Entramos no clima do Carnaval e não poderíamos deixar de aproveitar essa folia com os nossos clientes. Preparamos uma agenda cultural repleta de animação e brincadeiras e temos certeza de que as famílias vão amar participar de tudo isso”, diz Karina Aono, coordenadora de Marketing do SuperShopping Osasco.

A folia abre alas para o Banda Coruja em Cena, que surgiu em 2016. O grupo de teatro infantil busca, através dos shows e espetáculos, transmitir a beleza da nossa cultura, da reutilização, da musicalidade e do poder da imaginação, com canções tradicionais reproduzindo marchinhas de Carnaval.

As oficinas do Clubinho Folia começam no próximo dia 3 em parceria com a Start Arte. No sábado, as crianças produzem máscaras carnavalescas repletas de glitter, penas e lantejoulas, enquanto no domingo, dia 4 é a vez dos participantes construírem tamborzinhos com palitos de churrasco e biscuit. A oficina de abadá, que acontece no dia 10, é a dica para quem gosta de soltar a imaginação e customizar as próprias roupas e no dia 11 a diversão fica por conta da oficina de Kabuletê com papelão, palitos de sorvete e barbante. Cada sessão, que tem capacidade para até 40 crianças, conta com o auxílio de arte educadores.

Para participar das atividades, basta realizar um cadastro no próprio Clubinho, localizado no 2º Piso, ao lado da Centauro. As vagas são limitadas, destinadas às crianças de até 10 anos de idade.