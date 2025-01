Superliga Feminina de Vôlei: rodada dupla promete emoção nesta quarta-feira

Na noite desta quarta-feira, 22, a Superliga feminina de vôlei contará com uma emocionante rodada dupla, envolvendo quatro equipes em busca de pontos cruciais na competição. Os jogos serão transmitidos ao vivo pelo SporTV 2, permitindo que os fãs acompanhem cada lance da disputa.

O primeiro confronto da noite está marcado para às 18h, onde o Gerdau Minas receberá o Brasília na Arena UniBH, em Belo Horizonte. A equipe mineira, que já venceu o rival por 3 sets a 0 no primeiro turno, busca repetir a performance e se aproximar das líderes da Superliga. Naquela partida anterior, o Gerdau Minas se destacou com parciais de 25/23, 25/19 e 25/23, sendo a jogadora Peña aclamada com o troféu Viva Vôlei pela sua atuação.

Às 21h, será a vez do Osasco São Cristóvão Saúde enfrentar o Esporte Clube Pinheiros no ginásio José Liberatti, em Osasco. O time dirigido por Luizomar de Moura entra em quadra também com o objetivo de conquistar uma vitória convincente. No primeiro encontro entre as duas equipes nesta temporada, o Osasco saiu vitorioso com um impressionante 3 a 0, marcando parciais de 25/19, 25/14 e 25/17, com Polina recebendo o troféu Viva Vôlei por sua contribuição essencial.

Caso vença, o Osasco recuperará a vice-liderança da tabela e poderá igualar em pontos com o Dentil Praia Clube, que atualmente soma 35 pontos. Por outro lado, o Brasília enfrenta um cenário desafiador após ver o Paulistano Barueri se distanciar da zona de rebaixamento. O Barueri conquistou sua décima vitória ao derrotar o Sesc Flamengo, enquanto o EC Pinheiros permanece na 11ª colocação com apenas 8 pontos.

As expectativas são altas para essa rodada dupla da Superliga feminina, que promete trazer intensas emoções e reviravoltas na classificação do torneio.