Copa Brasil de Vôlei Feminino: Minas supera Fluminense em jogo emocionante

Na noite de quinta-feira, 16 de fevereiro, a Arena UniBH foi palco de um confronto decisivo entre o Gerdau Minas e o Fluminense, em partida única válida pelas quartas de final da Copa Brasil de Vôlei Feminino. O duelo foi marcado por uma exibição intensa, onde o time carioca, apesar de sua determinação, acabou sendo superado pela experiência das jogadoras do Minas, que triunfaram com um placar apertado de 3 sets a 2.

O Fluminense iniciou a partida com uma abordagem tática bem definida, mostrando firmeza no saque e desestabilizando a recepção adversária. Essa estratégia rendeu frutos rapidamente, permitindo que as cariocas tomassem a dianteira no primeiro set com uma vitória por 25 a 21.

Porém, o Gerdau Minas não se deixou abater e voltou para o segundo set mais agressivo. A equipe conseguiu equilibrar o jogo ao reduzir erros e melhorar sua performance no saque, resultando em um empate na partida após vencer a parcial por 25 a 21.

O terceiro set trouxe novos desafios para o Minas. A levantadora Jenna Gray cometeu alguns erros que facilitaram o ataque do Fluminense. O técnico Nicola Negro buscou reverter a situação ao fazer mudanças na formação, substituindo atletas na esperança de recuperar a recepção e aumentar a eficiência do time. Apesar dos esforços, o Fluminense se manteve firme e aproveitou as falhas do adversário para vencer por 25 a 20, colocando-se à frente novamente com 2 sets a 1.

No quarto set, as estratégias ajustadas pelo Minas começaram a surtir efeito. A equipe se destacou com saques potentes e um sistema de bloqueio eficaz, enquanto o Fluminense enfrentava dificuldades em suas finalizações. O Minas garantiu o set com um placar de 25 a 19, levando a partida para o tie-break decisivo.

No set final, o Minas manteve a mesma intensidade demonstrada no quarto set. Com uma distribuição inteligente da levantadora Fran Tomazoni e uma recepção impecável, as donas da casa dominaram as ações e abriram vantagem rapidamente. Explorando os contra-ataques com precisão, o Gerdau Minas selou sua vitória com um expressivo 15 a 6 no desempate.

Com este resultado emocionante, o Gerdau Minas avança para as semifinais da Copa Brasil de Vôlei Feminino, onde enfrentará Osasco ou Mackenzie. A fase final do torneio ocorrerá nos dias 8 e 9 de fevereiro em São José (SC), na Arena Multiuso. Nesta sexta-feira (17), outros confrontos das quartas de final estão programados, prometendo mais emoções para os fãs do vôlei feminino.