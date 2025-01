Sesc Verão 2025: Praia do Centro traz atividades e exibição do Vôlei de Praia Feminino

Um dos principais destaques desta edição do Sesc Verão 2025 estará à disposição do público a partir do próximo sábado, dia 11 de janeiro. Trata-se do espaço Praia do Centro, uma ambientação com quadra de areia e cenografia que remete a uma área de lazer e convivência na praia, montada no Vale do Anhangabaú, sob o Viaduto do Chá. Até o dia 23 de fevereiro, as pessoas poderão jogar, experimentar e vivenciar, na areia, esportes e atividades físicas, em aulas abertas e vivências, de modalidades como Vôlei de Praia, Beach Tênis, Futevôlei e Lambaeróbica.

Para marcar a abertura oficial deste espaço, será realizada uma partida exibição que irá reeditar a final do Vôlei de Praia Feminino dos Jogos de Atlanta 1996, com as duplas brasileiras Jacqueline e Sandra e Mônica e Adriana. Ao longo do Sesc Verão 2025, a Praia do Centro receberá ainda outras presenças de importantes nomes do esporte nacional, como Lana Miranda, Josy Souza, Vinicius Ferreira e Bello (futevôlei) e Saulo (beach tennis).

O Sesc Verão, uma das mais tradicionais campanhas do Sesc São Paulo para o incentivo à prática regular de atividades físicas e a um estilo de vida mais ativo, chega em 2025 à importante marca de 30 edições. Com o tema “Segue o Jogo!“, o Sesc Verão 2025 celebra o legado contínuo de incentivo à prática de esportes e atividades físicas ao longo da vida. Até o dia 16 de fevereiro, em todas as 43 unidades do Sesc no estado de São Paulo, o público contará com uma programação gratuita e diversificada, reunindo uma série de atividades especiais, como aulas abertas, instalações, festivais, apresentações, vivências e recreações esportivas, permitindo o acesso para que todas as pessoas se conectem, explorem novas modalidades e escolham quais esportes desejam praticar regularmente ao longo do ano e da vida.

Praia do Centro – Serviço Evento de Abertura

Vôlei de Praia com as atletas Sandra & Jacqueline e Adriana & Mônica (Sesc Carmo e Sesc Florêncio de Abreu)

Dia: 11/1, sábado, a partir das 14h. Grátis.

PRAIA DO CENTRO – PROGRAMAÇÃO

PRAIA DO CENTRO – NO CENTRO, DÁ PRAIA! (Sesc Carmo e Sesc Florêncio de Abreu)

11/1 a 23/2, segunda a sexta, das 11h às 19h, sábados e domingos, das 10h às 18h. Exceto dias 25 e 26/01.

PRAIA DO CENTRO – RITMOS DO VERÃO – LAMBAERÓBICA (Sesc Carmo e Sesc Florêncio de Abreu)

11/1 e 18/1, sábados, das 17h às 18h.

12/1, 19/1, 2/2, 9/2, 16/2, 23/2, domingos, das 17h às 18h.

14/1, 21/1, terças, das 17h às 18h.

16/1, 23/1, quintas, das 17h às 18h.

PRAIA DO CENTRO! – BEACH TENNIS COM SAULO (Sesc Carmo e Sesc Florêncio de Abreu)

12/1, 19/1, 2/2, 9/2, 16/2, 23/2, domingos, das 12h às 14h.

15/1, 22/1, 29/1, 5/2, quartas, das 12h às 14h.

17/1, 24/1, 31/1, 7/2, sextas, das 12h às 14h.

18/1, 1/2, 8/2, sábados, das 12h às 14h.

PRAIA DO CENTRO – TREINÃO NA AREIA (Sesc Carmo e Sesc Florêncio de Abreu)

13/1 a 14/2, segunda, quarta e sexta, das 11h às 11h45.

PRAIA DO CENTRO: FUTEVÔLEI COM ATLETAS – COM LANA MIRANDA, JOSY SOUZA, VINICIUS FERREIRA E BELLO (Sesc Carmo e Sesc Florêncio de Abreu)

18/1, sábado, das 14h às 16h, Vale do Anhangabaú.

Sesc Verão 2025

De 04 de janeiro a 16 de fevereiro

Programação completa no portal.